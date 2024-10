Chalco, Méx.— El último día de septiembre la hija y el sobrino de Daniel tuvieron que ponerse las botas pantaneras para ir a la escuela. Si no las usaban se mojarían sus zapatos y tenis porque el domingo por la noche las aguas negras otra vez subieron de nivel en la colonia Culturas de México, donde está su casa.

Caminaron entre los pestilentes líquidos residuales en la mañana y después del mediodía, al concluir su jornada escolar, se quitaron sus zapatos y tenis para ponerse otra vez las botas pantaneras y dirigirse otra vez a su hogar por ese mismo camino mal oliente y lleno de agua que les llegaba arriba de la rodilla.

A las hermanitas González, quienes cursan segundo y tercer grado, su abuelita las tuvo que cargar en la mañana para ponerlas en algún punto que no estuviera tan mojado en la calle Tlaxcaltecas y rodear el área para que pudieran ir a la escuela.

Por la tarde, las cargó otra vez para meterlas a su vivienda y que no se mojaran sus zapatos y su uniforme nuevo.

Pero no todos los niños acudieron a clases el lunes. El nieto de Enrique no fue porque donde vive el nivel del agua superó el medio metro de altura y no pudo salir a tiempo.

El coordinador de Protección Civil del gobierno del Estado de México, Adrián Hernández Romero, dio a conocer que la lluvia del domingo fue superior de 20 milímetros, por lo que se anegaron varias calles de la colonia Culturas de México.