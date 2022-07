Van dos perredistas por la candidatura en el Edomex

Mientras en Morena hay 67 corcholatas que buscan la candidatura a la gubernatura del Estado de México, en el PRD, nos dicen, hay dos prospectos para representarlos en la elección del próximo año, si es que el partido decide ir solo en los comicios. Se trata del actual coordinador de la bancada del sol azteca en el Congreso local, Omar Ortega, y del alcalde de Villa de Allende, Arturo Piña, quienes también participarán en una encuesta a realizarse en próximos días, la cual definirá al abanderado. Nos hacen notar que si el perredismo decide no sumarse a una alianza con el PRI y el PAN, en breve tendrá a su candidato a la gubernatura mexiquense, quien por cierto tendrá una muy difícil tarea: aumentar por lo menos a dos dígitos su porcentaje de votación, porque ganar la elección sería casi imposible para los amarillos.

Halagos a la corcholata

Hablando de corcholatas o por lo menos aspirantes a ser candidatas, quien no perdió la oportunidad de aprovechar el reflector fue la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, quien durante el Encuentro Nacional de Zonas Metropolitanas, de la Asociación de Autoridades Locales de México, A. C., se desvivió en reconocimientos y halagos hacia la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien calificó de mujer excepcional llamada a encabezar la consolidación de la 4T. Pero la aspirante a ser la candidata de Morena a la gubernatura mexiquense fue más allá, pues aseguró que con una mujer gobernando el Edomex en poco tiempo se resolverían los problemas que comparte con la CDMX, lo que llevó a los presentes a responder con algunos aplausos, menos de la jefa de Gobierno, quien se limitó a sonreírle. ¿Será que la doctora Sheinbaum ya tiene a su gallo mexiquense, pero no es precisamente de Tecámac, sino de Texcoco?

Pegan ciberataques al InfoCDMX

Los ciberataques que ha sufrido, desde hace varios días, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del Inai ya le pegaron al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (InfoCDMX), que preside el comisionado Arístides Rodrigo Guerrero, pues ha tenido que suspender plazos y términos para la atención de las solicitudes de información que recibe, así como de los recursos de revisión. Nos cuentan que derivado de estas fallas no sólo los usuarios se han visto afectados, sino las dependencias y organismos obligados a rendir cuentas. Esto, aseguran, no deberá afectar con el cumplimiento de la ley ni con el derecho de los capitalinos de acceder a la información pública.