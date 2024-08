La alcaldesa electa de Iztapalapa, Aleida Alavez, adelanta que durante su administración no se construirán más utopías, porque se dedicará a afianzar las existentes, además, las que se levantarán serán las prometidas por la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la morenista comenta que se siente muy contenta y entusiasmada de poder gobernar por primera vez Iztapalapa, que es una alcaldía muy distinta a la que había en 2018.

Precisa que en los próximos años se enfocará al tema de la seguridad con la creación de mediadores para resolver conflictos familiares y entre vecinos; y que uno de sus principales objetivos es materializar un gran Sistema de Cuidados.

Asimismo, indica que le apostará a una Iztapalapa verde, a afianzar los programas y espacios sociales que ya existen, como las utopías, y al reordenamiento del espacio público, como el de avenida Tláhuac.

¿Su administración construirá más utopías?

—Sí, creo que habrá más porque Clara (Brugada) propuso 100 más, no sé bien en dónde, pero lo que sí sé es que en la Central de Abastos habrá una; vamos a tener más utopías, pero de parte de la alcaldía no, porque yo insisto en que tenemos que afianzar las que ya existen, más los cuidados que tenemos que trabajar de manera transversal ocupando toda la infraestructura de la alcaldía.

La exdiputada federal detalla que la búsqueda de una pacificación en Iztapalapa es algo que la va a tener ocupada los tres años, para ello, dice, van a mantener las reuniones de gabinete de seguridad todos los días a las 7:00 horas, y realizarán dos programas muy importantes de prevención: la mediación y certeza jurídica para las y los vecinos.

“Vamos a tener esos dos ejes: el de la prevención con mediadores, en cuanto al conflicto cotidiano para que los conflictos no se judicialicen; y el de la certeza jurídica con la habilitación de escrituras, pero también de testamentos o de acompañamiento a una decisión sobre el patrimonio familiar”, relata.

Abunda que buscarán que haya 100 mediadores por toda la alcaldía para que en lugar de conflictos y lesiones vecinales, haya diálogo y concertación, para así atacar la violencia desde sus orígenes.

Sostiene que ya tiene una ruta trazada para la intervención y rescate de los espacios públicos y vialidades de la alcaldía, la cual ha sido consensuada con comerciantes, transportistas y la academia, “todos estamos haciendo un diálogo permanente para que las cosas se vayan tejiendo de acuerdo con una expectativa que responda a diferentes sectores y que todos tengamos un uso adecuado del espacio. Eso es lo que a mí me mueve hacer y vamos a ordenar avenida Tláhuac”.

¿Ordenar avenida Tláhuac?

—Avenida Tláhuac es una avenida muy, muy rica y me dijeron ¿cómo te vas a meter? ¿Pues entonces qué hago? O sea, ni modo de no meterme, no me eligió la gente para estar ahí sentada; no, me eligieron para ir a ver los problemas más difíciles, y el problema más difícil es el cómo ordenamos avenida Tláhuac; entonces, a eso me voy a someter porque creo que así se responde la confianza de la población.

Refiere que una cosa muy ambiciosa que le gustaría hacer es reverdecer la alcaldía, pues los vecinos se merecen lugares más amables y frescos, y porque el cambio climático nos está poniendo en una situación muy complicada. Informa que habilitarán agua tratada para el riego de las áreas verdes, en donde habrá plantas originarias de la zona.

Comenta que estará en audiencia pública todos los lunes en las diferentes direcciones territoriales para conocer de viva voz la problemática de las y los vecinos y deja en claro que la gente votó por la continuidad.

“Espero una transición en la que estemos afianzando y garantizándole a la gente la continuidad, la gente votó por la continuidad y tenemos que ser muy respetuosos de eso, de que el gobierno tiene que continuar, se acabaron los tiempos en los que sale un alcalde y entra otro y se genera un rompimiento, como si se tuviera que volver a empezar.

“Yo creo que eso no es lo que pidió la gente, y lo digo por la votación que hubo, y por el diálogo que hacemos de manera permanente, estaban preocupados porque se quedaron Mercomuna, del Campo a la Ciudad, Sistema de Cuidados, las Utopías, claro, o sea, el asunto es continuar con un trabajo que fue bien calificado y por eso esta votación y entonces más nos vale y nos corresponde”, cuenta.

¿Habrá algún gran proyecto que realice en su administración?

—Yo creo que el Sistema de Cuidados es un proyecto muy interesante, porque no solamente es estar muy al pendiente del servicio que le otorgas a una persona, en este caso mediante una Utopía, Pilares o una lavandería, que es lo que al final puso Clara y lo hizo en la lógica de que las mujeres tengan tiempo a disposición para tomar decisiones sobre ese tiempo y estudiar, hacerse de algún ingreso por esa capacitación.

Entonces, va todo cruzado o integrado para que finalmente las personas tengan un desenvolvimiento más autónomo y eso es lo que yo creo que implica el Sistema de Cuidados: darle esta opción a las mujeres es algo que me llena de entusiasmo, lo estamos haciendo con mucha dedicación. Ojalá podamos tener el Sistema de Cuidados más completo de toda la Ciudad y de todo el país.