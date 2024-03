“Vámonos con el plan C, a ganar la Ciudad y a ganar el país”, afirmó Clara Brugada, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, al afirmar que Morena ganará todos los distritos del Congreso de la Unión, con lo que dijo, se harán realidad las reformas necesarias “para hacer que este gran pueblo de México tenga justicia, bienestar y más democracia”.

“Es el equipo de la 4T que tiene una gran tarea, la tarea es hacer realidad el plan C en el país; que quede muy claro, con Claudia Sheinbaum vamos a ganar la Presidencia de la República; con ustedes vamos a ganar el Congreso de la Unión; y aquí vamos a ganar la Jefatura de Gobierno de esta ciudad; así que vamos todos por el Plan C. C de Claudia, C de Claudia, C de Congreso y C de Congreso Completo”, advirtió.

Junto a los candidatos de Morena a la Cámara de Diputados, la aspirante a la Jefatura de Gobierno, hizo varios “encargos” a los candidatos, entre ellos, pidió revisar el artículo 122 de la Constitución, en el que hay “límites tremendos” para la autonomía de la Ciudad de México, y construir una mejor propuesta legislativa; así también, pidió convertir en derechos constitucionales a nivel federal, el ingreso ciudadano universal (como ocurre en la CDMX) y el sistema público de cuidados que ayude a hacer justicia a las mujeres, mismo que se pronunció por replicar en toda la capital, como lo hizo en Iztapalapa.

En un evento que tuvo lugar en el Monumento a la Revolución, la candidata morenista afirmó que el Poder Legislativo juega un papel fundamental para reformar las leyes que nos rigen, pero sobre todo para “hacer llegar la voz del pueblo a esa gran casa que es la Cámara de Diputados”.

“Les hago este encargo muy importante, queremos estar muy orgullosas y orgullosos de tener a la mejor bancada de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados con ustedes. Creo que un poder legislativo independiente de los poderes económicos, cercano al pueblo; creo también en un poder Legislativo de los verdaderos representantes del pueblo, no de la partidocracia corrupta; creo en el Poder Legislativo que trabaja con eficiencia y con austeridad”, dijo.

Brugada Molina afirmó que la principal misión de las y los diputados del partido que la representa es “lograr justicia e igualdad” en México, para que haya un mejor futuro para los habitantes.

“Nuestro objetivo es lograr la felicidad de la gente y hacer posible la realización de los sueños de nuestra población; necesitamos su ácida para construir el segundo piso de la transformación”, señaló.

“Necesitamos estar como siempre unidas y unidos”, concluyó la aspirante al término de su mitin, toda vez que destacó la unidad con la que van en Morena rumbo a los comicios de junio próximo.

