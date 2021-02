Este jueves 25 de febrero continúa el segundo día de vacunación contra Covid-19 de adultos mayores de 60 años y más en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco, Iztacalco.



De acuerdo al calendario por las autoridades, hoy corresponde a las personas cuya letra inicial del primer apellido es C y D.



El proceso de vacunación se lleva a cabo mediante una cita (previo registro en https://mivacuna.salud.gob.mx y se asignará con un mensaje de texto SMS el día, hora y sede conforme a la letra inicial del primer apellido, C y D será el 25 de febrero;



En ese mismo contexto E, F y G el 26 de febrero; H, I, J, K y L el 27 de febrero; M el 28 de febrero; N, Ñ, O, P y Q el 1 de marzo; R el 2 de marzo; S, T y U el 3 de marzo; V, W, X, Y, Z y sin apellido paterno el 4 de marzo; y rezagados y faltantes el 5 de marzo.



La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, informó que la vacuna contra Covid-19 se aplica a todos las personas adultas de 60 años y más, incluso si tienen hipertensión o diabetes, ya que no hay contraindicación ante esos padecimientos, conforme al calendario establecido en las seis Macro Unidades de Vacunación de las alcaldías Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco.



Recordó que las personas mayores deben acudir bien alimentados, hidratados, con ropa cómoda para efectuar la inoculación y mantener su tratamiento de medicamentos si tienen alguna enfermedad como hipertensión o diabetes.



La dependencia indicó que las Macro Unidades Vacunadoras cuentan con Área de Observación para supervisar cualquier reacción adversa a la vacuna en los 30 minutos posteriores.



Con el fin de evitar aglomeraciones durante la jornada de vacunación contra Covid-19, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió en no madrugar ni llegar con demasiadas horas de anticipación a su cita.

También lee: CDMX registra 93% de adultos mayores vacunados contra Covid en 3 alcaldías de la CDMX





lr/rdmd