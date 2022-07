A partir de este lunes y hasta el 8 de julio continuará la vacunación contra Covid-19 con el biológico Pfizer para niñas y niños de 10 años cumplidos al 8 de julio de 2022 y rezagados de 11 años en la Ciudad de México.

Lo anterior se debe ya que la capital del país recibió una dotación de 90 mil vacunas pediátricas Pfizer con el objetivo de que sean aplicadas en las sedes asignadas.

En ese sentido, la inmunización de niñas y niños de 11 y 10 años cumplidos se realizará conforme a la letra inicial de su primer apellido y bajo el siguiente calendario: A, B, C lunes 4 de julio; D,E,F,G, martes 5 de julio; H,I,J,K,L,M miércoles 6 de julio; N,Ñ,O,P,Q,R jueves 7 de julio; S,T,U,V,W,X,Y,Z el viernes 8 de julio.

Los requisitos para vacunarse son los siguientes: 11 o 10 años cumplidos al 8 de julio de 2022; llevar Acta de Nacimiento o CURP; ir acompañado de un adulto; se solicita que, en la medida de lo posible, se respete el día de vacunación de acuerdo con el calendario; y acudir con comprobante de domicilio que acredite ser residente de la Ciudad de México.

También se recomienda acudir con el expediente descargado desde https://mivacuna.salud.gob.mx impreso y prellenado.

La aplicación del biológico se realizará en 55 puntos de vacunación que abrirán de 08:30 a 15:00 horas. Se puede elegir la unidad vacunadora que mejor les convenga y la ubicación puede consultarse en https://vacunacion.cdmx.gob.mx/.

También se informa que, debido al número de dosis recibidas, esta semana solo se podrán vacunar los niños con 10 años cumplidos, por lo que aquellos infantes de 9 años que cumplan 10 años -del 9 de julio en adelante-, serán incluidos en la próxima etapa.

Además, no se contempla la vacunación para adultos rezagados; “se anunciará oportunamente a la población sobre esta jornada”, indicaron las autoridades sanitarias locales.

Respecto a la segunda dosis para jóvenes de 12 a 14 años, la Ciudad de México se encuentra en espera de la llegada de más vacunas para la inoculación de este grupo de edad. De acuerdo con la última recomendación emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el periodo óptimo para la aplicación de la segunda dosis de Pfizer para menores de edad es de hasta 8 semanas; por lo que aún están dentro del rango permitido y se informará cuando se cuente con biológico requerido.

Sedes de aplicación

Álvaro Obregón

1.-C.S. T-III "MANUEL ESCONTRÍA" Frontera 15 S/N , Colonia San Ángel, C.P. 01000

2.-C. S. T-III "MINAS DE CRISTO" Prolongación Rio Becerra S/N, Colonia Minas de Cristo Rey, C.P. 01419

Azcapotzalco

1.- C. S. T-III "DR. MANUEL MARTÍNEZ BAEZ" Avenida El Rosario 34, Colonia San Martín Xochinahuac, C.P. 02110

2.- CMF Cuitlahuac

Benito Juárez

1.- C. S. T-III "PORTALES" Calzada San Simón 94, Colonia San Simón Ticumac, C.P. 03660

2.- C. S. T-III "MIXCOAC" Rembrandt 32, Colonia Nonoalco Mixcoac, C.P. 03910

Coyoacán

1.-C. S. T-III "MARGARITA CHORNÉ Y SALAZAR" Avenida División del Norte 2986, Colonia Atlántida, C.P. 04370

2.-C. S.T-III "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ" San Gabriel 517 Esq. San Alberto, Colonia Pedregal de Santa Úrsula, C.P.04600

Cuajimalpa

1.- C. S. T-III "CUAJIMALPA" Avenida Cerrada de Juárez S/N, Colonia Cuajimalpa, C.P. 05000

2.- C.S. T-III " LA NAVIDAD" Calle 25 de diciembre S/N entre Baltazar y Estrella de Belén, Colonia La Navidad, C.P. 05210

Cuauhtémoc

1.-C. S. T-III "JOSÉ MARIA RODRÍGUEZ" Calzada San Antonio Abad 350, Colonia 06850

2.-CLÍNICA DE ESPECIALIDADES NO. 4 Francisco Diaz Covorruvias 23, Colonia San Rafael, C.P. 06470

3.- ISSSTE Clínica de Medicina Familiar Sta. Maria

Gustavo A. Madero

1.- C. S. T-III "DR. GABRIEL GARZÓN COSSA" Oriente 85 S/N entre Norte 72-A y Norte 74, Colonia La Joya, C.P. 07890

2.- C. S. T-III "DR. RAFAEL RAMÍREZ SUÁREZ" Avenida Montevideo 555 esq. 17 de Mayo, Colonia San Bartolo Atepehuacan, C.P. 07730

3.- UMF 20 Calz. Vallejo 675, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero, 07760 Ciudad de México

Iztacalco

1.- C. S. T-III "DR. JOSÉ ZOZAYA" Corregidora 135 esq. Plutarco Elías Calles, Colonia Santa Anita, C.P. 08300

2.- C. S. T-III "DR. MANUEL PESQUEIRA" Avenida Sur 16 245 esq. Oriente, Colonia Agrícola Oriental, C.P. 08500

Iztapalapa

1.- C. S. T-III "CHINAMPAC DE JUÁREZ" Avenida Telecomunicaciones S/N, Colonia Chinampac de Juárez, C.P. 09225

2.- C. S. T-III "DR. RAFAEL CARRILLO " Guadalupe Victoria 32, Colonia Barrio San Lucas, C.P. 09000

3.- Clinica de Especialidades Leonardo y Nicolas Bravo

Magdalena Contreras

1.- C.S. T-III "OASIS" Avenida San Jeronimo 2625, Colonia Pueblo San Bernabé Ocotepec, C.P: 10300

2.- C. S. T-III "DR. ÁNGEL DE LA GARZA BRITO" Avenida San Jerónimo s/n esq. Nogal, Colonia Pueblo Nuevo Alto, C.P. 10640

Miguel Hidalgo

1.- C. S. T-III "MÉXICO -ESPAÑA" Avenida Mariano Escobedo 148, Colonia Anáhuac, C.P. 11320

2.- C. S. T-III "DR. ÁNGEL BRIOSO VASCONCELOS" Benjamín Hill 14, colonia Condesa, 06140

Milpa Alta

1.- C. S. T-III "GASTÓN MELO" Avenida Dr. Gastón Melo s/n, Pueblo San Antonio Tecomitl, C.P. 12100

2.- C. S. T-III "SAN PABLO OZTOTEPEC" Matamoros y Rojo Gómez s/n, Pueblo San Pablo Oztotepec, C.P. 12400

Tláhuac

1.- UMF 162, Av. Tlahuac No 5662, Los Olivos, Tláhuac, 13360 Ciudad de México, CDMX

2.- C. S. T-II "13 DE SEPTIEMBRE" Cisnes s/n entre Adalberto Tejeda, Colonia Los Olivos, C.P. 13210

3.- C. S. T-III "SAN FRANCISCO TLALTENCO" Andrés Quinta Roo s/n esq. General Carlos A. Vidal, Pueblo San Francisco Tlaltenco, C.P. 13400

Tlalpan

1.-C. S. T-III "DR. JOSÉ CASTRO VILLAGRANA" Carraco s/n esq. Coapa, Colonia Toriello Guerra, C.P. 14050

2.- C. S. T-III "DR. DAVID FRAGOSO LIZALDE" Cedral s/n esq. David Fragoso Lizalde, Colonia San Pedro Mártir, C.P. 14650

3.- CMF Tlalpan

Venustiano Carranza

1.-C. S. T-III " BEATRIZ VELASCO DE ALEMÁN" Avenida Eduardo Molina s/n esq. Peluqueros, Colonia 20 de noviembre, C.P. 15300

2.- C. S. T-III " DR. JUAN DUQUE DE ESTRADA" Oriente 170 154 esq. 4° Cerrada de oriente 168, Colonia Moctezuma 2a. Sección, C.P. 15500

Xochimilco

1.- C. S. T-III "XOCHIMILCO" Avenida Juárez 2 esq. Pino, entre Pino y Josefa Ortiz de Domínguez, Barrio San Juan, C.P. 16000

2.-C. S. T-III "TULYEHUALCO" Avenida Rio Ameca s/n, Barrio San Sebastián Tulyehualco, C.P. 16730

Todas

CENCIS Marina (Solo de lunes a jueves)

