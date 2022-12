La orden de aprehensión en contra de quien hasta este miércoles fungiera como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el panista Christian Von Roerich, ha destapado un posible vacío legal en la normatividad interna del Congreso, pues entre los líderes de las bancadas no hay plena claridad de cómo proceder ante el caso. De entrada, los morenistas, en voz de su coordinadora, la diputada Martha Ávila, ya advirtieron que no permitirán que sea el PAN quien mantenga el control de este órgano de gobierno, mientras que Acción Nacional, nos dicen, no dejará perder tan fácil la batalla. Tal parece que el pleito, ahora sí político, seguirá por varios días en el Congreso.

Las giras de Sheinbaum… por las alcaldías

Desde hace algunos meses, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha destinado los fines de semana para salir de la Ciudad y visitar, principalmente, a los gobernadores afines a la 4T; sin embargo, desde que se elevó a rango constitucional la beca Bienestar para Niñas y Niños, la jefa de Gobierno retomó sus giras por todas las alcaldías para presumir este logro. La mandataria se ha hecho acompañar no sólo de autoridades educativas, sino por las bases del partido, lo mismo están los titulares de otras demarcaciones, que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Ayer visitó Iztapalapa y Tlalpan, y en ambos casos destacó el acompañamiento de don Mario, así como los alcaldes de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, y de Iztacalco, Armando Quintero. Una vez más las bases morenistas se mueven.

CDMX, la ciudad más segura

Ayer se dio a conocer un análisis realizado por Latinometrics en la que coloca a la Ciudad de México como una de las ciudades más seguras, incluso por arriba de sitios como Denver o Dallas. El análisis se realiza con una comparativa de asesinatos por cada 100 mil habitantes entre Miami, en Estados Unidos, y la Ciudad de México correspondiente a 2021 y el resultado señala que Miami presenta una tasa de homicidios de 10.70 mientras que en la capital del país es de 9.96. Quien de inmediato compartió estos buenos resultados fue el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, pues ello pone de manifiesto que hasta el momento en materia de combate a la inseguridad se están dando buenos pasos.