Con motivo del Día Internacional del Gato, el diputado local Javier Ramos solicitó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia “descongelar” una iniciativa que busca que los animales de compañía sean reconocidos como seres sintientes en el Código Civil capitalino.

Recordó que actualmente este Código cataloga a las mascotas como bienes muebles, por lo que resulta resulta contradictorio jurídica y biológicamente seguir reconociéndolos de esta forma cuando el Artículo 13 de la Constitución de la Ciudad habla de Bienestar Animal.

El legislador ecologista precisó que distintos países alrededor del mundo han adoptado, dentro de sus cuerpos normativos, el reconocimiento de la sintiencia de los animales, con la finalidad de mejorar su bienestar experiencial y dar un tratamiento jurídico más adecuado a sus necesidades biológicas.

Por ejemplo, en Francia, con la Ley de 10 de julio de 1976, se calificó al animal como un ser sensible; en Suiza, el artículo 641 de su Código Civil, establece que los animales no son objetos; en Alemania, el artículo 641 de su Código Civil, dispone que los animales no son cosas; y, en Chile se presentó la iniciativa popular de norma 1650 denominada ‘No Son Muebles: Incorporación de los Animales en la Constitución’, que la Fundación Vegetarianos Hoy promueve desde el año 2015 a la fecha.

“Si científicamente sabemos que los animales tienen las características necesarias que los posibilitan para ser sintientes y conscientes, y desde la filosofía moral rechazamos toda conducta de crueldad y maltrato hacia ellos dado que tienen la capacidad de gozar y sufrir, nos encontramos en la urgente necesidad de dejar de considerarlos bienes en nuestras leyes, ya que no existe congruencia entre la consideración jurídica que actualmente se les da desde nuestro Código Civil y su biología, así como con los principios que persigue todo Estado Democrático de derecho”, explicó.

Por todo lo anterior, llamó al presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero, a aprobar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Civil local, en materia de sintiencia y tutela responsable de los animales, que fue presentada en noviembre del año pasado.

