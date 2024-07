La comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX), María del Carmen Nava, consideró que es urgente implementar un sistema de cuidados inclusivo en la capital del país que responda a las necesidades de las personas con discapacidad y sus entornos cercanos, para así asegurar su plena inclusión y participación en la vida social.

Al posicionar un recurso de revisión presentado en contra de la Fiscalía General de Justicia, detalló que una persona solicitó información sobre el cumplimiento del punto cuarto de la Recomendación 15/2016 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cual establece que el personal del Centro Pedagógico de Desarrollo Infantil de la Fiscalía deberá recibir capacitación sobre la atención a niñas y niños que tienen alguna discapacidad, con un enfoque en derechos humanos.

En una primera respuesta, la Fiscalía señaló que no tenía atribuciones para dar atención a lo solicitado, e indicó que la Comisión de Derechos Humanos era la encargada de ello, motivo por el cual la persona se quejó ante el Instituto de Transparencia capitalino al argumentar que la respuesta fue incompleta, ya que consideró que la Fiscalía podía dar respuesta sobre el estatus del cumplimiento de la recomendación.

La comisionada explicó que durante el proceso de estudio del caso, el sujeto obligado emitió una respuesta complementaria en la que entregó información adicional con la que demostró que la capacitación se llevó a cabo y proporcionó detalles sobre cómo se implementa dicha recomendación.

Señaló que durante el análisis elaborado por la ponencia a su cargo, se encontró que la queja de la persona resultaba válida, ya que en su solicitud buscaba entender el cumplimiento específico de la recomendación antes mencionada.

La respuesta inicial de la Fiscalía -dijo- no atendía de manera plena la solicitud al omitir detalles sobre la implementación y el estatus de la capacitación recomendada. Sin embargo, con la respuesta complementaria emitida durante el trámite del recurso de revisión, se atendió de forma satisfactoria la solicitud inicial.

La Comisionada puntualizó que la recomendación 15/2016, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es de gran relevancia porque aborda el derecho a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación para personas menores de edad con discapacidad.

“Más allá de atender un caso en particular, la recomendación se orienta en proteger los derechos de las personas menores de edad con discapacidad para que accedan a educación en condiciones de igualdad y no discriminación. Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indican que en América Latina hay más de 19 millones de niñas y niños con discapacidad, y 7 de cada 10 de ellas no asisten a la escuela. A nivel nacional, más de 6.6 millones de personas viven con alguna forma de discapacidad, mientras que en la Ciudad de México, 1.7 millones, es decir el 18.5% de la población, se encuentran en esta situación”, detalló.

