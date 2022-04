Recién se libró de un pleito legal y la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, se enfila a entrar en una nueva polémica. Y es que el Instituto Nacional Electoral (INE) admitió una queja en su contra, interpuesta por la diputada local morenista Martha Ávila Ventura, por lo que el órgano electoral dictó medidas cautelares, pues consideró que al ser funcionara pública violó la veda electoral, en el marco de la consulta de revocación de mandato. Así pues, la alcaldesa tendrá que retirar de sus redes sociales las publicaciones que fueron consideradas como propaganda gubernamental, pues se promueve su imagen y los logros de su administración.

Domingo de Ramos y Consulta

Y ya que hablamos de la revocación de mandato, nos cuentan que quien está listo para comandar el operativo de vigilancia por la jornada de consulta de este domingo es el secretario de Gobierno, Martí Batres, y es que no sólo se trata del ejercicio de participación ciudadana, sino también del inicio de las actividades por la Semana Santa. Aunque desde el Gobierno capitalino auguran que será un domingo tranquilo, no faltan los mal pensados que ya señalan acarreo y compra de votos. Veremos pues si don Martí no se distrae en asuntos políticos, y por el contrario, sale avante y presume saldo blanco.

Jaloneos en la IP mexiquense

La responsabilidad que dejaron los diputados de la pasada Legislatura del Edomex a los ayuntamientos para que sean éstos quienes den el visto bueno a negocios de alto impacto para su funcionamiento, se convirtió en una disputa entre los líderes de cámaras empresariales. Mientras el líder del Consejo de Cámaras y Asociaciones del Edomex, Gilberto Martínez, dice que urge una nueva reforma que quite a los municipios esta facultad, por considerar que deja a la deriva a los empresarios que buscan invertir, Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, aclara que no es así. Como sea, la disputa sólo ha dejado incertidumbre entre los interesados en invertir, que al final no es sino un asunto político, pues mientras unos son más cercanos al PRI, los otros lo son a Morena.