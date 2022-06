Una aspirante más a la gubernatura del Edomex

Tal parece que en vísperas de las elecciones para elegir al nuevo gobernador del Estado de México en 2023, los políticos andan ya muy alborotados. Pues nos platican que ahora quien levantó la mano para ser tomada en cuenta entre los aspirantes del PRI es la secretaria de las Mujeres, Martha Hilda González, lo que causó asombro entre la militancia, pues consideran que se le olvida que, antes de ella, en la fila están la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, y la diputadas federales Ana Lilia Herrera Anzaldo y Laura Barrera Fortoul. Estas últimas han acompañado en días recientes al gobernador Alfredo del Mazo a los eventos de entrega de tarjetas, tanto del Salario Rosa como del campo. ¿Tendrá una oportunidad la secretaria?

La difusión de los logros de la 4T

Nos comentan que algunos miembros de la 4T en el Estado de México no están muy satisfechos que digamos con el manejo de la información en algunos ayuntamientos donde gobiernan, como Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Tecámac, Chicoloapan y hasta Texcoco, el bastión morenista mexiquense. Y no se trata de un tema menor porque el próximo año será la elección a la gubernatura, por lo que requieren que se destaquen los logros que ha tenido la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para que puedan arrebatarle el triunfo por primera vez al PRI. Aunque la tarea no es nada fácil, porque a muchos alcaldes no les agrada del todo el acercamiento con los medios de comunicación y tampoco les gusta que les digan que hacen mal su trabajo. Veremos si en breve se aplican los ediles o de plano tendrán que intervenir los líderes de Morena en el estado.

Sigue el jaloneo entre el gobierno capitalino y el IECM

Apenas se calmaban los ánimos por la recién aprobada reestructuración interna del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), cuando el Tribunal Electoral local decidió entrar en la escena y ordenar a la Secretaría de Finanzas dar más recursos al instituto, tal y como lo solicitó desde finales del año pasado. La determinación en nada gustó al Ejecutivo local, que no sólo advirtió que no habrá más dinero sino que llegarán hasta la última instancia para evitar darle más presupuesto al IECM, que preside Patricia Avendaño. Como quien dice, que ni se acomoden los consejeros electorales, que el pleito va para largo.