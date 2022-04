¿Un memorial en la glorieta de la Palma?

A propósito del retiro de la palma del Paseo de la Reforma, esta noche, resulta que el coordinador de los panistas en el Congreso de la CDMX, Christian von Roehrich, propuso que en la glorieta no se coloque una nueva palmera, jacaranda, ceiba o ahuehuete, sino un memorial para recordar a las víctimas del desplome de la Línea 12 del Metro, para recordar que “la mayor tragedia de este gobierno” fue a causa de la corrupción, esto a sólo unos días de que se cumpla un año del derrumbe. La sugerencia no tardó en llegar a oídos de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien se limitó a responder que esa, en todo caso, es una decisión de las víctimas. Y usted, ¿qué opina?

Percepción de inseguridad en MH, a la baja

Le platicamos que hace unos días en la encuesta de percepción de seguridad en municipios de todo el país que dio a conocer el Inegi, la alcaldía Miguel Hidalgo fue de las que tuvo mejores resultados, ya que se redujo en 14.7% el nivel de sensación de inseguridad. Por ello, nos hacen ver, la estrategia de Blindar MH, que aplicó desde que tomó las riendas de la demarcación el panista Mauricio Tabe, ha tenido sus frutos. Nos recuerdan que el nivel de fuerza policial se ha triplicado y que incluso en el operativo de Semana Santa se redujeron los delitos de alto impacto en un 37%. Eso sí, nos dicen que el propio edil dice que esto es producto de la coordinación que se tiene con los diferentes niveles de gobierno.

Y en Toluca, los hechos delictivos no ceden

El presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal (PRI), no ve la luz, pese a que intensificó la presencia de los policías en la estrategia Pie a Tierra, pues no paran los cristalazos ni los asaltos en el primer cuadro de la ciudad. De hecho, toda la capital mexiquense está convulsionada, la gente en la zona norte no para con las denuncias sobre el hallazgo de cuerpos sin vida, de personas que no se identifican como de la región, y en el caso del primer cuadro, en la Terminal de Autobuses, ya se ha señalado la presencia de carteristas y personas en moto que asaltan a los transeúntes. Algo tendrá que hacer el edil, que se comprometió a mejorar la seguridad, porque en cuatro meses, nada ha cambiado.