Estas fotografías que ves aquí fueron tomadas el miércoles pasado a las 7 am en la estación San Lázaro del metro capitalino. Están comparadas con fotografías tomadas igualmente en esa estación y a la misma hora, pero el día de hoy, 9 de marzo, día del paro nacional de mujeres .

En las imágenes tomadas el miércoles se observa la hora pico en todo su esplendor. La saturación de gente, hombres y mujeres por igual, en vagones y andenes. En las fotografías de hoy no se observa salvo algunos pocos hombres.

En el metro, taquilleras de varias estaciones también fueron a paro; debido a las largas filas, policías optaron por dar paso libre.

Desliza el cursor o tu dedo para ver una y otra imagen:



Por qué ocurre el paro nacional de mujeres

El paro nacional de mujeres del 9 de marzo, también llamado Un Día sin Nosotras, ocurre luego de la marcha del 8 de marzo, la cual fue numerosa en la Ciudad de México y fue replicada tanto en ciudades de la República Mexicana como en el extranjero.

Éste ocurre a convocatoria del colectivo feminista Brujas del Mar, el cual planteó la idea de un día sin mujeres, que no salgan a las calles, que no compren, que no estén en redes sociales y que prácticamente estén invisibles, como muertas, en protesta por la ola de feminicidios que en los últimos días la Ciudad de México ha causado conmoción.



La marcha del 8 de marzo, una ola morada

Apenas el domingo, el grito de miles de mujeres, según el conteo oficial de la Ciudad de México, más de 80 mil, se escuchó en las calles de la Ciudad de México, desde el monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino.

Se escucharon consignas pro abortistas, el pro de la igualdad salarial y sobre todo en contra de la violencia de género y el acoso. Pese a que la gran mayoría de la marcha fue pacífica, un grupo de mujeres causaron pintas en algunos puntos.

Además, fueron detenidos seis hombres acusados de golpear a mujeres, también en el contexto de la marcha.