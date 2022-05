A un año, la herida por L12 sigue abierta

Justo un año después de la tragedia en la Línea 12, víctimas, deudos y sobrevivientes aún lesionados por el desplome de dos vagones del Metro, regresaron a la llamada “zona cero”; fue imposible no recordar el terrible momento que vivieron.

Cientos de usuarios y capitalinos se sumaron al duelo. Dejaban flores, veladoras y unas palabras de consuelo. “Este lugar nunca se va a olvidar, nunca”, dijo Mariana, una afectada del accidente, pues al no estar en funcionamiento la línea, ahora se hace dos horas para llegar a su trabajo.

Los afectados guardaron un minuto de silencio en memoria de las 26 personas que murieron ese día. Se quejaron de que a los mexicanos les hace falta unión, pues a pesar de la dimensión de la tragedia, no estaban todas las víctimas “para exigir justicia y castigo a los responsables, pero no es así, cada quien jala agua para su molino y de eso se aprovechan los poderosos, una lástima”, dice Joaquín, uno de los más de 100 lesionados que dejó el accidente.

Ahí mismo, Enrique Bonilla otra de las víctimas, sostuvo que esta tragedia es consecuencia de actos de corrupción de las autoridades: “Para nosotros esta línea tiene que ser demolida, mañana no sabemos qué pueda pasar, esto es un semáforo preventivo que realmente está avisando que pueden pasar peores cosas”.

Los usuarios temen que la desgracia se vuelva a repetir. “Creo que las autoridades no aprenden, veo que ahora quieren arreglarlo, pero no tiene caso si [la obra] está mal desde su origen. ¿Y si vuelve a pasar y nos toca a nosotros?, no quiero estar en esa situación ni que le toque a mis familiares o a quienes tenemos la necesidad de usar el Metro u otro medio de transporte”, dice con la voz entrecortada Guadalupe, una universitaria.

Consultarán sobre memorial

Otra de las víctimas, Adriana Galván Pinal, de 70 años, quien el día de los hechos cayó al fondo del vagón del Metro que se vino abajo, pidió a las autoridades que se tomen el accidente con seriedad: “Les agradezco que nos pongan atención ahorita, así hubieran sido al principio y no lo fue, nada más nos mintieron. Nunca vamos a olvidar el peor de los daños a nuestras vidas, como las graves lesiones que sufrimos y la pérdida de vidas humanas que hoy recordamos con cariño y lealtad”.

En la zona cero, donde hace un año se instaló una enorme cruz de madera de seis metros, se colocaron arreglos florales, coronas, rosas en forma de corazones y veladoras para pedir por el descanso de las víctimas.

En el lugar, los afectados anunciaron que en los próximos días se llevará a cabo una consulta para elegir el tipo de memorial que se erigirá en el lugar, y para eso, dijeron, se pedirá a las autoridades de la alcaldía Iztapalapa los permisos correspondientes.

Mientras, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en un mensaje en redes sociales, afirmó que nada sustituye la pérdida de un ser querido, y que habrá justicia para las víctimas.

Ofician misas

Al oficiar una misa a un año de la tragedia, las víctimas se dieron cita en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Arribaron en silencio, pero esperando la oportunidad para exigir justicia. Fue en punto de las 16:00 horas cuando se recordó a las víctimas mortales, todos los nombres fueron mencionados.

Por la noche, en la zona cero, minutos después de las 22:00 horas, cuando fue la caída del tramo elevado entre la estación Olivos y Tezonco, se ofició una misa y personas depositaron flores y veladoras en memoria de los 26 muertos.