Ubican 4 alcaldías con mayor movilidad durante emergencia sanitaria

Con las medidas para evitar contagios de Covid-19, implementadas por el gobierno capitalino, que incluyen la de mantenerse en casa, la Ciudad de México ha registrado una reducción de hasta 75% de la afluencia de vehículos en las calles; no obstante, todavía hay algunas demarcaciones que presentan mayor movimiento, como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tláhuac y Xochimilco.

En tanto, las alcaldías que han registrado una reducción son Magdalena Contreras, Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán y Miguel Hidalgo, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous Loaeza.

“De la información que tenemos, yo no la pondría como que hay alcaldías que están respetando o no las medidas, porque la Ciudad está conectada entre sí, entonces no puedo decir de dónde vienen esos coches; lo que podemos ver es la distribución de sectores de trabajo por alcaldía, esto te puede decir un poco de quiénes son los trabajadores que se siguen moviendo y cuáles no”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario consideró que es consistente la reducción y aunque no es igual en todas las alcaldías, hay demarcaciones que reciben a los pocos conductores que se registran en cada una de las 16 alcaldías, por lo que se ven números más altos.

“Mucho tiene que ver, más que pensar en la alcaldía, puede ser que los pocos coches que se mueven de Cuajimalpa, los pocos que se mueven de Miguel Hidalgo y en Magdalena Contreras, tal vez van a dar a la Cuauhtémoc o a Benito Juárez o tal vez a Azcapotzalco por el tipo de trabajos que hay ahí”, señaló.

El titular de la Semovi comentó que con estos datos se investiga si el movimiento en algunas zonas se debe a que siguen abiertos cierto tipo de negocios que no son de primera necesidad o si simplemente las personas de ahí están decidiendo no acatar el quedarse en casa.

“Es difícil decir que estas personas que se siguen moviendo lo hacen por malas razones, quiere decir que sólo están haciendo viajes entre 20% y 30% de la población. Hay que pensar cuáles de ellos trabajan en servicios esenciales, son trabajadores de la salud o trabajadores de seguridad, etcétera”, comentó.

En el caso del transporte público, Lajous Loaeza explicó que se han identificados lugares donde hay más concentraciones, principalmente los que están conectados a la Zona Metropolitana, pues se detectaron ingresos de unidades del Estado de México muy cargadas, que se dispersan en los puntos de interconexión con la Ciudad de México.