Para los usuarios de las salas del Tribunal Superior de Justicia Local (TSJ-CDMX), la implementación de los juicios orales en materia civil y mercantil pasó desapercibido.

Advierten que hace falta mucha información para ellos -quienes más la utilizan- se enteren de los beneficios. “La verdad no sé nada, no sé cuál pueda ser el beneficio para nosotros, tengo un caso que tiene atorado más de tres años, eso que dice, me beneficia”, cuestiona Raúl, quien se manifestó molesto porque le notificaron que nuevamente su audiencia se postergó.

El ir y venir de las personas que tienen un juicio civil o mercantil es el mismo de todos los días en las salas ubicadas sobre la avenida Juárez, en la zona centro de la Ciudad de México. Abogados de oficio corren, quienes tienen atorados los casos entran y salen con copias, documentos, café y otras cosas que saben son necesarias para que su expediente se resuelva.

“El problema es que a partir de ahora empieza, es decir que quienes interponga una querella ahora pues los van a tener que solucionar con los juicios orales, pero si metiste un caso el 30 de noviembre, te tocó el sistema tradicional y ahí, en ese sistema, hay millones de casos atorados, luego hasta donde sé, no hay más jueces, son los mismos los que te van a resolver todo”, detalla Iván abogado de oficio que dice, espera que el cambio se pueda percibir de inmediato.

El pasado 1 de diciembre y como parte de la Reforma Penal que se implementó hace poco más de seis años en la Ciudad de México, ahora se podrán realizar juicios orales en materia civil y mercantil, rubros en los que al Poder Judicial Local mantiene saturado la impartición de justicia en la CDMX.

