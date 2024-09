El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) revocó un acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral local (IECM) que había desechado una queja en contra de la exdiputada local del PAN Luisa Gutiérrez por uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

Todo comenzó el 21 de mayo cuando Morena interpuso una queja contra Luisa Gutiérrez por haber posteado publicaciones en la red social Instagram de su participación en la llama “Marea Rosa” desde, aparentemente, sus oficinas del edificio Zócalo del Congreso de la Ciudad de México.

En esa publicación, la entonces diputada local ondeaba, desde el balcón, una bandera del PAN y gritaba: “¡A esto le tiene miedo el voto libre! ¡Sal a votar este 2 de junio!”

El 19 de julio, la Comisión de Quejas del IECM desechó esta queja al argumentar que si bien se constató la existencia de una de las publicaciones denunciadas, lo cierto es que no se observan hechos que constituyan de manera fehaciente una falta o una conducta infractora de la normativa electoral en materia de uso indebido de recursos públicos, “toda vez que no se constató que se hiciera uso de las Instalaciones del Congreso de la Ciudad de México”.

No obstante, esta tarde las y los magistrados del TECDMX revocaron este desechamiento al argumentar que la autoridad responsable no fue exhaustiva, “toda vez que no realizó las dirigencias necesarias para determinar si existían elementos mínimos para el inicio o no del procedimiento sancionar por las infracciones denunciadas”.

