Tres de los top cinco para el INE, hijos de la CDMX

Le platicamos que tres de los cinco aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral que tuvieron las mejores calificaciones en el examen tienen relación con la Ciudad de México. Por ejemplo, el segundo lugar, Armando Ocampo Zambrano, logró 78 aciertos. Hoy es subprocurador fiscal federal, pero antes fue el comisionado para la Atención de Víctimas en el Gobierno capitalino; sobre todo, llevó el caso de la Línea 12 del Metro. Los otros dos, Ernesto Ramos Mega, quien logró el tercer lugar con 77 aciertos, y Bernardo Valle, en el quinto lugar, pero con el mismo número de aciertos, son consejeros electorales capitalinos. ¿Habrá brincos en el Instituto Electoral de la CDMX para el nacional? Veremos.

El Día D del ahuehuete de Reforma

Nos cuentan que hoy, la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Marina Robles, convocó a una conferencia de prensa en el vivero de Xochimilco para hablar sobre el ahuehuete que se plantó en la exglorieta de la Palma, en Reforma. Se han mantenido con reserva los detalles del informe que serán revelados, pero el antecedente es que el árbol se encuentra en una situación crítica y las autoridades analizan si lo mandan a recuperarse al vivero o de plano ponen otro en dicho sitio. Nos aseguran que este jueves habrá noticias.

Que MC no se baja y van por la elección de 2024 en la CDMX

En Movimiento Ciudadano, cuyo dirigente local es Royfid Torres, nos aseguran que no se bajan para la contienda de 2024 en la Ciudad de México y que a las pruebas se remiten. Nos afirman que desde hace cuatro años se encuentran trabajando en un proyecto en el cual buscan abanderar causas ciudadanas y por ello están construyendo una plataforma con perfiles como el diputado federal Salomón Chertorivsky, a quien ven como una opción viable para ocupar la Jefatura de Gobierno de la capital del país, puesto que puede aglutinar a aquellos que no se sientan identificados ni con Morena ni con la alianza del PAN-PRI-PRD. Esa es la apuesta de los naranjas e insisten en que no se bajarán del proceso electoral que se realizará el próximo año.