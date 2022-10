Tratantes venden en redes más contenido

Durante la pandemia de Covid-19, a través de redes sociales como Twitter, Facebook, Tinder y Telegram, tratantes aliados con organizaciones criminales comenzaron a ofrecer con más fuerza los servicios sexuales vía remota, es decir, mediante una videollamada a chats grupales en los que se vende material gráfico de las víctimas y a cuyas conversaciones sólo tienen acceso quienes pagan una cuota.

Esto fue hallado por las autoridades capitalinas en un reporte de Inteligencia que fue elaborado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), del cual EL UNIVERSAL tiene una copia.

De acuerdo con la información, las cuentas detectadas dedicadas a la explotación sexual o trata que las autoridades capitalinas señalan son La APP de Scorts, @inges_black, Flakitas lindas, Más Lobitas, Luiz Garfiel, José Luis Lex, Divas Escort y páginas web como La app de scorts.com, mileroticos.com, sustitutas.com, así como chicasyescorts.com.

Este diario revisó cada una de las páginas contenidas en el informe y halló que muchas de ellas fueron cerradas o se transformaron en otras.

Por ejemplo, @inges_black se convirtió en @atraccionvioleta y básicamente operan de la misma forma, es decir, las personas que busca tener contacto con algunas de las mujeres que los tratantes ofertan deben pagar previo a ello en cuentas de terceros para poder contratar.

La cuenta @flakitaslindas también dejó de operar, pero a través de @sharonfun2 se puede constatar que toda la estructura detrás todavía se mantiene en funcionamiento.

Además, hay cuentas de terceros en las que sujetos hacen un tipo de review de las chicas o cuentas de mujeres que se dedican presuntamente a los servicios de escorts.

Estas cuentas son seguidas por ciudadanos que buscan contratar los servicios.

En la mayoría de los casos, ninguna de las mujeres a las que se les hace el review llegan a participar ni en cometarios ni a través de cuentas personales. Para poder hacer la recomendación, los sujetos detrás de estas cuentas hacen citas con ellas y les toman fotos que luego comparten en sus redes.

Escriben la hora a la que llegaron al hotel, cómo lo trataron, si hicieron plática e incluso la limpieza.

“Pues aquí está la reseña de KELLY TEEN de @inges_black: primeramente fue un triunfo lograr la cita, ya que me comentaron [que] estaba muy solicitada y pues sólo trabaja tres días la nena, eso me agradó, ya que no trabaja tanto... total, les mandé el depo [depósito] que piden y quedamos ya día y hora”, se relata en uno de los comentarios.

“Pues llegó muy puntual, casual nena de prepa... linda, un beso de saludo de esos que ¡uffff!, de ahí ya dije ‘esto se va a descontrolar’. Joven linda, besa que mmta, te enamoras, te sabe prender a pesar de tener 18 añitos recién cumplidos, me dijo”, se puede leer en una de las cuentas en donde hacen este tipo de reviews.

Después de que EL UNIVERSAL publicara que, de acuerdo con un reporte de la fiscalía capitalina y la SSC, organizaciones criminales como La Unión Tepito y el llamado Cártel de Tláhuac se asociaron con tratantes y madrotas para controlar la trata de personas con fines sexuales y la prostitución en la Ciudad, el diputado local del PAN Gonzalo Espina, quien es integrante de la Comisión de Seguridad en el Congreso capitalino, pidió a las autoridades actuar para erradicar a las bandas dedicadas a la trata de personas que ya tienen identificadas.