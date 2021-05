Tras tragedia en Metro, esconden a brigadistas de Morena

La tragedia en la denominada Línea Dorada del Metro pasó un costo al partido en el poder: Morena. Nos platican que desde temprana hora ayer salieron las brigadas del partido para reforzar las campañas electorales y de inmediato sufrieron de críticas y recriminaciones de la sociedad, por lo que determinaron regresarlas y suspender hasta nuevo aviso el programa de brigadeo que se realiza en la capital, primero para no exponer a las personas y, en segundo lugar, para evitar un desgaste mayor. La instrucción, nos aseguran, también llegó a los candidatos a las alcaldías como Carlos Castillo, en Coyoacán; Paula Soto, en Benito Juárez, y Víctor Hugo Romo, en Miguel Hidalgo. La dirigencia de Morena, nos comentan, se recluyó en su cuarto de estrategia para definir los pasos a seguir ante esta crisis en la capital.

Oportunismo político del PAN

Por supuesto, hubo quienes de inmediato quisieron sacar raja política de esta tragedia en la CDMX. Tal fue el caso de los diputados panistas Christian von Roerich, Federico Döring, Héctor Barrera, Diego Garrido y el dirigente de Acción Nacional en la capital, Andrés Atayde, quienes por la mañana se presentaron en el lugar del accidente para responsabilizar de la tragedia al exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, a la actual mandataria Claudia Sheinbaum y a la directora del STC, Florencia Serranía. Lejos de que la gente se sumara a su demanda, les cuestionaron duramente que pretendieran aprovecharse del dolor de las familias de las víctimas. Vaya que a los panistas ahora sí les faltó el tacto y el olfato.

Ruido de aviones no compete a PAOT

La directora de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad, Mariana Boy Tamborrell, nos dice que no le está dando el avión a los vecinos de la capital del país con el tema de la contaminación auditiva y que tanto enojo social ha generado tras el cambio de ruta de aeronaves. Lo que pasa, comenta la funcionaria local, es que a ella no le compete atender ese tipo de problemas, sino a la autoridad a nivel federal. Ante ello, los vecinos tendrán que aguantarse o buscarse otra instancia que les apoye con esta situación. En el caso del Puente de Xochimilco, la directora dice que lo ha visitado en nueve ocasiones y que está próxima a emitir una recomendación. Ojalá y no sea después de que hayan terminado la obra.