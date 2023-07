Toluca, Méx.— Miedo e incertidumbre, es la sensación que priva entre la población de Toluca luego del hallazgo, este miércoles, de un cuerpo colgado en un puente peatonal; la gente considera que la ciudad ya era insegura, pero temen que dichas expresiones criminales sean la antesala de más violencia.

Madres y padres de familia, además de universitarios en la zona aledaña al puente peatonal de Vicente Guerrero y Tollocan señalaron que la mañana del miércoles fue “aterradora”, pues al circular por la vía Vicente Guerrero, cerca de Ciudad Universitaria, presenciaron dicha escena.

“Mi hijo y yo pasamos, como todas las mañanas, por debajo del puente, eran cerca de las 6:30 horas cuando él volteó y vio colgando algo y dijo: ‘mira, mamá’, yo le pedí que cerrara los ojos, que se agachara y no levantara la cabeza. No pudo dormir solo, sabíamos de la violencia, de la inseguridad, pero esto escapa de las manos. No supe cómo explicarle lo que era”, señaló la maestra Aileen.

Los jóvenes y adultos que circulan en la zona de las facultades, sobre todo de Humanidades, que colinda con el puente peatonal, indicaron que se siente una incertidumbre que no les permite caminar tranquilos por la acera, tomar el autobús o salir a desayunar a los restaurantes de la zona.

“Si lo ves en las series o en una película te parece hasta morboso, pero ya verlo en la vida real y la actitud de la policía que fue agresiva con nosotros, que sólo queríamos pasar para hacer nuestro trabajo, es otra cosa. Yo pensé que la universidad iba a cerrar, además, hay vigilancia en Ciudad Universitaria, no se supone que puedan hacer lo que quieran sin que alguien los haya visto”, refirió José Antonio, alumno de Humanidades.

Myrna, quien trabaja en una cocina frente a CU, dijo tener miedo de que “después haya bloqueos o quema de camiones, que grupos criminales se apoderen de las calles y de no volver a salir con calma”.