Tras 20 años, llega justicia a Marigely

Atizapán de Zaragoza, Méx.— Después de más de 20 años de proceso penal, con dos personas presas por 17 años sin una sentencia, finalmente un juez condenó a 35 años de prisión a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz por el homicidio de la regidora María de los Ángeles Tamés Pérez, ocurrido el 5 de septiembre de 2001.

A principios de este siglo en el que el PAN gobernó el corredor azul, el homicidio de Marigely, como llamaban a la regidora panista, dividió al partido, pues el propio alcalde de Atizapán de Zaragoza, Antonio Domínguez Zambrano, permaneció preso tres años, siete meses y 21 días al ser procesado por la muerte de su correligionaria, fraude y delincuencia organizada, delitos de los que fue absuelto en 2006, cuando salió del penal de Barrientos.

Para la familia de Marigely, la sentencia representó obtener justicia tras la muerte de la joven de 27 años, acribillada al llegar a su casa en Las Alamedas hace más de 20 años.

Para Daniel García, quien era secretario del ayuntamiento, significa la posibilidad de volver a reclusión por un homicidio del que, aseguró, es inocente.

Este juicio es considerado por abogados del colectivo Pena Sin Culpa como el proceso penal más largo en la historia de México, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo No. 13/20, en el que acreditó una serie de violaciones por parte de autoridades mexiquenses, desde la detención, procesamiento y encarcelamiento de Daniel García y Reyes Alpízar.

A su vez, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, el 6 de octubre de 2017, emitió una opinión señalando violaciones a los derechos humanos en el proceso de detención y arraigo de ambos imputados.

Esto derivó en que García y Alpízar salieran de Barrientos el 23 de agosto de 2019, para continuar el juicio en libertad, con un brazalete electrónico que les impide salir del Estado de México.

Aun bajo proceso penal y con un candado electrónico atado al tobillo, Daniel García buscó ser presidente municipal de Atizapán de Zaragoza en 2021, como candidato del partido Redes Sociales Progresistas.

El 13 de mayo de 2022, autoridades del Poder Judicial del Estado de México informaron que un juez penal de Primera Instancia, con residencia en Tlalnepantla, dictó un día antes sentencia condenatoria de 35 años de prisión a Daniel y Reyes, al encontrarlos penalmente responsables del homicidio de María de los Ángeles Tamés, indicando que se descontará el tiempo que estuvieron privados de su libertad.

Pedro Tamés, padre de Marigely

“Han sido dos décadas con una herida abierta a la que cuando se le empezaba a hacer costra, en cada audiencia se vuelve a rascar y vuelve a sangrar. Pero con esta sentencia espero que ahora sí cicatrice”, indicó Pedro Tamés Fernández, padre de Marigely, en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Son muchas cosas revueltas en mi mente, el sentimiento de haber perdido a una hija que no tiene nombre, ni precio, ni nada”, explicó el hombre que militó en el PAN desde antes de los 90.

La lucha de María de los Ángeles contra la corrupción parece que la ganó con esta sentencia, agregó su padre, quien dijo que los señalamientos hechos por su hija sobre presuntos desvíos y malversación de recursos públicos en el ayuntamiento fueron la causa de que la asesinaran.

María de los Ángeles era abogada, soltera, “amante de la justicia y esperaba que en México se diera un verdadero cambio y se eliminara la corrupción”, dijo con añoranza Pedro Tamés.

Esta primera sentencia “me quitó un peso de encima, siempre quise llegar con vida a este momento”, añadió el padre, quien ahora es un adulto mayor de 71 años, al tiempo que reconoció que todavía falta la apelación, un nuevo amparo que interpongan los sentenciados y la determinación de la CIDH.

“El principal reclamo de ellos [Daniel y de Reyes] es que alegan que fueron torturados, pero la verdadera tortura fue para mí y mi familia, que enfrentamos un proceso por más de 20 años pidiendo justicia”, aseveró.

“Es imposible pagar un abogado por 20 años, por eso dejé el proceso en manos de la fiscalía”, indicó luego de señalar que Daniel García ha metido casi 30 amparos, en un caso por el que han pasado al menos ocho jueces.

“Soy inocente”

“Es una resolución extraordinaria, soy inocente” del homicidio de María de los Ángeles Tamés, afirmó Daniel García, quien es señalado como el autor intelectual, mientras que Reyes Alpízar, como el autor material.

Daniel García fue notificado de la resolución del juez en su domicilio, luego de que desde finales de 2019 vive con un brazalete electrónico atado a su tobillo.

Esta sentencia fue una sorpresa, porque “ya estamos en juicio internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y habrá audiencia la última semana de junio en Costa Rica, con la presencia de peritos internacionales y testigos, expuso García a EL UNIVERSAL.

En este juicio intervendrán autoridades de las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación y de la CIDH, y con la sentencia de 35 años de prisión emitida por un juez mexiquense, lo único que provoca son más violaciones, “estos creen o que viven en una isla, con un valemadrismo o no les importa”, expresó.

Las cortes internacionales se encuentran analizando aspectos como la detención arbitraria, el arraigo, la prisión preventiva que nos mantuvo en la cárcel por 17 años sin sentencia, apuntó García, quien estudió derecho mientras estuvo en prisión.

Con esta sentencia “corro el riesgo de ser detenido y regresar a la cárcel”, a pesar de que el código procesal otorga cinco días para apelar la sentencia, por lo que el recurso de apelación “lo presenté el viernes” 13 de mayo, afirmó.

No obstante, indicó: “Que me regresen a prisión o que me impongan una sentencia, no me ocupa, porque desde el inicio me he cansado de decir: ‘¡Yo no maté a María de los Ángeles! ¡No soy un asesino! ¡Nunca contraté a nadie!’” para cometer este homicidio, concluyó.