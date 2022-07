Transportistas incumplen acuerdos; van más operativos

A más de un mes del alza de precio del pasaje en el transporte concesionado, la Secretaría de Movilidad, cuyo titular es Andrés Lajous, evalúa suspender más ramales de rutas, debido a que se asegura que los transportistas han incumplido los acuerdos para el ordenamiento. Nos comentan que las principales faltas que persisten son, entre otras, que los choferes conducen con exceso de velocidad, no tienen licencias actualizadas y sus vehículos siguen en mal estado. Y mientras el Gobierno capitalino analiza estas suspensiones, concesionarios de la Fuerza Amplia de Transportistas piden otro aumento a la tarifa porque el peso otorgado les parece insuficiente, petición que fue rechazada de inmediato por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Nos adelantan que las probables suspensiones de rutas se darían la próxima semana.

Morena teme a mapaches ¡morenistas!

Nos comentan que el presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, aseguró que no se permitirán mapaches electorales en la votación de consejeros estatales y congresistas nacionales que se realizará el sábado, por lo que estarán muy pendientes de que no haya prácticas de acarreo en los 29 centros de votación. La advertencia va para sea quien sea, es decir, al interior de Morena y no sólo los infiltrados que pudieran presentarse. ¿Por qué tanta desconfianza, don Tomás, si Morena es diferente a los demás partidos?

La batalla por apoyos en Edomex

Ante lo cerrada que se observa la competencia por la candidatura priista y de la alianza con PRD y PAN para buscar la gubernatura del Estado de México en 2023, la suma de apoyos será clave, nos dicen. En esa tarea, nos aseguran que la diputada federal del PRI, Ana Lilia Herrera, sumó a la lista de quienes le han manifestado su respaldo a Arturo Ugalde Meneses, expresidente municipal de Tlalnepantla en dos ocasiones, exsecretario general de Gobierno con César Camacho Quiroz, y expresidente del PRI estatal cuando doña Ana Lilia era secretaria general. También lo hizo Cruz Juvenal Roa Sánchez, quien inició su carrera como dirigente del Frente Juvenil Revolucionario en Almoloya de Alquisiras, ayuntamiento del que fue presidente municipal. Antes de la guerra en las urnas, quien logre la candidatura aliancista deberá ganar la batalla de los apoyos en el PRI, PAN y PRD.