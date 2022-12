Toluca busca independizarse del sistema Cutzamala

Toluca, Méx.— La capital del Estado de México busca independizarse del Sistema Cutzamala, saneando uno de los siete ríos que atraviesan por la ciudad, con ello liberarían hasta 700 litros por segundo de agua que hoy consumen 20 delegaciones de Toluca y que podrían ser dirigidos a la Ciudad de México.

El proyecto de Reconciliación con el Agua, como lo llamó el presidente municipal Raymundo Martínez Carbajal (PRI), busca que se sumen el Gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues requieren 4 millones de pesos para la recuperación y rehabilitación del río Tejalpa, el cual conduce 2 mil 500 litros de agua por segundo, que junto con otras acciones permitirá a la capital mexiquense abastecerse de la misma cantidad que hoy recibe del Sistema Cutzamala para abastecer a 270 mil habitantes.

Ante la reducción del caudal del Cutzamala hacia la capital mexiquense en los últimos años, el gobierno municipal, a través del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) trabaja en este proyecto, en el que además participarán económicamente empresas como Heineken, General Motors y Coca Cola-FEMSA.

Leer también: Video. Golpean y reprimen a mujer que protestaba en Coyoacán contra venta de espacios ilegales

Seguro de que estas obras y una nueva cultura del amor por el agua podrían darle otro rostro a la demarcación, el presidente municipal comenzó una labor de convencimiento a la que confía se sumen autoridades de diversa índole y de todos los colores partidistas, en favor del bienestar social.

Los habitantes de la zona consideran que lograr este proyecto sería un “milagro”, pues no se imaginan volver a tener ríos y presas con agua limpia, potable, eso sólo es un recuerdo de los adultos mayores, quienes gozaron del agua cristalina que corría por la región donde los ríos se convirtieron en drenaje.

Esta población no depende del suministro de las tres presas principales que conforman el Sistema Cutzamala, ni siquiera del tandeo del Organismo de Agua y Saneamiento municipal, pues la mayoría cuenta con pozos delegacionales e incluso artesanales que pueden abrir en su vivienda, pues en esa región con sólo perforar la tierra es posible extraer agua.

Sin embargo, tras el embovedamiento del río Verdiguel hace casi dos décadas, éste se convirtió en un cuerpo de aguas negras, al que se sumó el desemboque de residuos tóxicos por parte de las industrias asentadas en la región, de manera que lo que antes fueron cuerpos de agua cristalina, hoy son ríos de basura y líquido fétido que en algunos casos hasta arrastra desechos del rastro municipal.

El “rey del agua”

Para el ayuntamiento, avanzar en esta nueva estrategia de recuperación de los cuerpos de agua es imprescindible; la meta es que a largo plazo, los ríos sean parte de la ciudad como ocurre en Orizaba.

La autosuficiencia de Toluca para abastecerse de agua potable sin depender del Sistema Cutzamala es quizás el proyecto más ambicioso de la presente administración, reconoció Martínez Carbajal, pues se trata de convertir a Toluca en el primer municipio que cuente con recurso hídrico asegurado, ante la experiencia en otras latitudes de México, donde tener agua potable se ha convertido en una disputa ante la escasez.

La capital mexiquense es una de las ciudades privilegiadas al ubicarse junto al Nevado de Toluca, considerado por algunos especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) como el “rey del agua”.

El volcán es una de las fuentes del santuario del agua que da origen al río Lerma, el Balsas; abastece las presas y lagunas desde el Lerma hasta llegar a Valle de Bravo, lo que significa que el Sistema Cutzamala, depende del volcán en buena medida.

Leer también: Sheinbaum recorre tramo de San Lázaro a Salto del Agua de la Línea 1 del Metro

Gracias al líquido que escurre desde el coloso, por Toluca atraviesan siete ríos, que se convirtieron en drenajes, como es el caso del río Verdiguel, pero que de acuerdo con las autoridades municipales, podría recuperarse con una inversión que no supera los 5 millones de pesos. En el caso del Tejalpa, que no fue entubado, son 50 kilómetros de longitud que de limpiarse permitirá a la gente volver a disfrutar de un cuerpo de agua limpia a cielo abierto.

Este río atraviesa desde la zona poniente en el Nevado de Toluca: una parte nace en Zinacantepec y recorre todo el municipio hasta San Cristóbal Huichochitlán (en la zona norte) para desembocar en la Presa Alzate. De sanearlo, también podría limpiarse el agua de dicha presa, actualmente azolvada y que antes fungió como vaso regulador, cuya vida útil llegó a su fin.

“Replantearnos un proyecto nuevo que la convierta en un vaso regulador de agua purificada, eso tiene impactos extraordinarios. Dejaríamos de utilizar el agua del Sistema Cutzamala, que irriga a la zona centro del municipio y que hoy puede resolver el problema”, apuntó el alcalde.

Para cumplir dicho objetivo, el gobierno local tendría que construir tres pozos para complementar esta estrategia y resolver el problema de falta de agua en el centro de la ciudad “de una vez y para siempre”. El proyecto implicaría al menos tres años; el 27 de octubre la administración municipal inició la convocatoria ante los diputados del Congreso mexiquense para dialogar sobre el presupuesto y les presentó el plan.

El proyecto intermedio incluye una inversión conjunta con Coca Cola-FEMSA que aportará 30 millones de pesos y el ayuntamiento con 16 millones de pesos, además de recursos por parte de General Motors y la Cervecería Cuauhtémoc, para que reutilicen el agua que ellos mismos tratan y descargan en el canal, de modo que reasignen el recurso hacia las comunidades, pues ya será agua potable.

“Reconciliación con el agua”

Martínez Carbajal precisó que como una primera fase para iniciar con estos trabajos autoridades federales y estatales, además de municipales y especialistas integraron una Mesa de Construcción de Paz, enfocada en el agua, con el espíritu de que el tema no debe ser un factor de ruptura sino de concordia.

“Hablamos de un programa de reconciliación con el agua para dejar de pelear por ella, porque Toluca, a diferencia de Nuevo León, es una ciudad en la que el agua abunda, pero no hemos aprendido a convivir con ella. Esta ciudad debería estar llena de ríos, sin que fuera factor de tensión o de estrés y no es así, porque no tenemos esa cultura, históricamente es un contrasentido, porque los matlazincas eran los reyes del agua y ese es nuestro origen”, indicó.

Aclaró que el proyecto general para sanear el río puede llevar tres o cuatro años, pero el uso del agua purificada en las comunidades aledañas al Tejalpa podría arrancar el próximo año, pues incluso ya se han hecho experimentos y, de lograrlo, los primeros beneficiados serán quienes se ubican en el centro de la capital mexiquense, donde hasta “nos vamos a bañar con agua purificada”.

Un proyecto ambicioso

En Toluca el nivel de extracción es cada año de 915 mil millones de metros cúbicos, de los que 87% se van a la Ciudad de México sin que la capital mexiquense reciba nada a cambio, por eso, en un ánimo de concordia, proponen independizar a Toluca del Sistema Cutzamala, para que los 700 litros por segundo que debería recibir de éste pasen a la Ciudad, ésta que a diferencia de Toluca recibe un presupuesto muy alto.

“Son asimetrías bestiales, pero buscamos cómo equiparar y a nosotros nos toca hacer el planteamiento, lo que decimos es que si el Sistema Cutzamala existe gracias al Nevado de Toluca, en una actitud positiva podríamos aportar mucho todos”, señaló el edil.

“El hecho de que el centro dependa del Cutzamala y lo cambiemos por aguas superficiales, vamos a dejar de perforar pozos, porque cada vez perforamos más a fondo, con cantidades de metales pesados claves en enfermedades, al dejar de usarla la estaría usando la Ciudad de México y generaríamos la expectativa de sanear el tramo del río Lerma que podría nutrir a la Presa Alzate y se convertiría en un vaso regulador de agua purificada e impactaría al bajío del país”, agregó el alcalde.

Por su parte, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) informó que hasta ahora no tienen conocimiento sobre el proyecto; si bien van de la mano con los municipios en todo tipo de acciones, en este sentido esperan que en breve el gobierno local les comparta los pormenores, para comenzar con las gestiones correspondientes.