Todos quieren salir en la foto por revocación de mandato

No, no le platicaremos los detalles de las actividades que hayan realizado los responsables políticos para la consulta de la revocación de mandato ya que, como le hemos comentado, hubo secretarios del gobierno local asignados a las alcaldías. No, esta vez es comentarle lo movidos que estuvieron los funcionarios en redes sociales, no sólo para dar información sobre la apertura y afluencia de personas en las casillas, —como lo hizo el secretario de Gobierno, Martí Batres—, sino para presumir su voto. Así estuvieron el titular de Movilidad, Andrés Lajous; la de Administración y Finanzas, Luz Elena González; el titular de la Agencia Digital y de Innovación Pública, José Merino, y hasta la fiscal capitalina Ernestina Godoy. Para que se vea que el apoyo no sólo es en el territorio, ¡sino también en las redes sociales!

Van por reubicación de habitantes del Chiquihuite… en CDMX

Nos recuerdan que, durante la semana, la alcaldía Gustavo A. Madero, encabezada por el morenista Francisco Chíguil, anunció en redes sociales la firma de un convenio con diversas autoridades capitalinas, como con los secretarios de Desarrollo Urbano, Rafael Gómez, y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, así como la titular de Comisión Nacional de Vivienda, Edna Vega, para que las familias que viven en riesgo en el cerro del Chiquihuite, de lado de la GAM, puedan ser reubicados. No se dieron más detalles, pero nos comentan que ojalá que la solución que den sea más expedita de lo que ha ocurrido con las más de 200 familias que vivían en el cerro, pero del lado de Tlalnepantla, quienes perdieron sus casas por la caída de una roca y todavía no tienen una solución concreta, pese a que hay un predio donado.

Y habrá puente para diputados chilangos y mexiquenses

La próxima semana, los diputados locales de la Ciudad de México y de la entidad mexiquense se tomarán unas vacaciones. Por separado, cada Legislatura decidió que el periodo de asueto por Semana Santa también les tocará a ellos. Así, en el caso del Congreso de la Ciudad de México, cuyo titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) es el priista Ernesto Alarcón, optaron por tener una sesión adicional la semana pasada y para reponer la ausencia los siguientes días, dentro de dos semanas, también tendrán tres sesiones. Y del lado mexiquense de igual forma decidieron que habrá vacaciones. Y cómo no hacerlo, si casi no tienen pendientes, ¿verdad?