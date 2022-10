Tarea difícil en la FES Acatlán

Nos dicen que no la tiene fácil el director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, Manuel Martínez Justo, para reactivar las clases presenciales para 22 mil alumnos, la matrícula más grande de los planteles de la UNAM, luego de que tras un paro estudiantil de 23 días encontraron este campus con destrozos que afectaron el suministro de agua, energía eléctrica, internet, los accesos, limpieza de pintas y sobre todo la decisión de interponer demandas penales contra los responsables, luego de que uno de los puntos del pliego petitorio de los alumnos era no represalias a los que participaron en el paro. Pero también, nos recuerdan, el cumplimiento de las demandas de transporte seguro y gratuito, y atención a denuncias de violencia de género, entre otros. De no atender estos temas, el curso del semestre podría volver a verse afectado.

¿Se afectará la relación entre Sheinbaum y Alfa?

La alcaldesa de Tlalpan, la perredista Alfa González, mostró algunas señales para limar asperezas en su relación con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de que no acudió al informe de la mandataria capitalina en el Congreso de la Ciudad de México ni a la visita en la demarcación. Posteriormente, y en gesto de buena voluntad, se tomaron una foto en un evento de reporte de incidencia delictiva. Hasta ahí todo bien y en buenos términos. Pero doña Alfa denunció ayer en redes sociales que trabajadores del Gobierno capitalino quitaron propaganda de su informe con motivo del primer año de actividades cuando está dentro del tiempo reglamentario. Si bien nos comentan que la ausencia de la edil en la visita que hizo doña Claudia a Tlalpan para entregar becas a estudiantes no fue por este motivo, sino porque estaba en un foro fuera de la Ciudad de México, también queda la pregunta de si este nuevo episodio puede volver a tensar la relación política.

Líder de Morena se quita un peso de encima

Nos cuentan que Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la CDMX, no hará una lista de posibles corcholatas para la jefatura de Gobierno en 2024, ni siquiera los va a nombrar, pues esto lo hará el pueblo. Ayer, durante una conferencia de prensa, se le preguntó al dirigente sobre los aspirantes o suspirantes... y el líder del partido mencionó que mejor le preguntaran al pueblo, pues el pueblo será quien defina al candidato de su partido. Asimismo, nos cuentan que esto es una orden de la dirigencia nacional de Morena, que les solicitó a todos los comités estatales que sean imparciales y que se quiten el peso de elegir o nombrar candidatos, pues esto será una tarea de la gente a través de encuestas.