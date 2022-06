Tarde amarga para edil de Xochimilco

Nos dicen que el alcalde de Xochimilco, el morenista José Carlos Acosta, no la pasó del todo bien ayer en el Congreso local. En la última de las comparecencias de los ediles parece que los diputados —incluso sus aliados como es el PT, pero sobre todo el PVEM— lo criticaron, y hasta el diputado local Jesús Sesma amagó con no ir en alianza en 2024 en esa demarcación porque simplemente no lo han recibido. Don José Carlos le reviró que lo que él buscaba eran cuotas en su gobierno, lo cual no se le concedió. Nos detallan que la reunión se puso tan tensa que hasta los legisladores morenistas pidieron calma. Al final y para bajar los ánimos, el alcalde invitó al diputado del Verde a Xochimilco para “recibirlo como se merece”. Con esta imagen terminó la pasarela de los ediles por el recinto de Donceles y Allende.

¿Y ahora qué sigue con los mercados públicos?

Vaya entuerto que tendrá que resolver el secretario de Desarrollo Económico local, Fadlala Akabani, con los mercados públicos, cuyos dirigentes andan muy molestos. Y es que ayer, oficialmente canceló las normas para el funcionamiento de mercados públicos, emitidas apenas el 20 de mayo, pero que generaron una fuerte resistencia y movilización de locatarios no sólo porque, aseguraron, no se les tomó en cuenta, sino que entra de lleno a la revocación de permisos por abandono. Ahora, nos detallan, don Fadlala deberá lograr consensos para emprender medidas para poner orden y regularizar la situación de estos espacios.

Alistan coordinación para ir contra el huachicoleo de agua

Nos dicen que este lunes, el director general del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez, llamó al diputado morenista local de Ecatepec Daniel Sibaja para detallar la coordinación que se requiere desde el gobierno federal para coadyuvar en la detención de las bandas de huachicoleros de agua que operan en el ayuntamiento. Y es que aun cuando ya se tipificó la conducta como un delito y tiene pena de cárcel, en este municipio esta situación existe. Don Daniel ha calificado que Ecatepec es el epicentro del desabasto de agua, y una de las causas es el robo del líquido, que los grupos criminales distribuyen a través de pipas y venden a familias.