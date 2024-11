Las personas que acuden a tramitar su licencia permanente al Centro de Servicios y Tesorería Exprés de la Secretaría de Administración y Finanzas, ubicado en Miguel Ángel de Quevedo 175, colonia Chimalistac, alcaldía Coyoacán, tardan hasta 40 minutos en expedir el documento, debido a que sólo hay tres capturistas operando.

“Como 40 minutos desde que llegué; yo creo, porque era esperar la fila, y nada más hay dos personas atendiendo, y otro que te toma la foto”, dijo Javier Vera, quien tramitó su licencia alrededor del mediodía, y había seis personas delante de él.

Aseguró que estaba preparado para tardar algo de tiempo, pues sabía que “como es la primera semana todos iban a querer venir, y hasta eso yo pensé que me iba a encontrar más gente”.

La Secretaría de Administración y Finanzas cuenta con 16 módulos disponibles, los cuales la mayoría (excepto el de Marina Nacional) operan de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas, donde además se pueden realizar otros trámites como el acta de nacimiento, matrimonio, entre otros.

Una vez dentro del módulo de la Tesorería ubicado dentro de un supermercado, Javier Vera tardó unos 10 minutos en que personal verificara que no contaba con antecedentes de su licencia tipo A, así como que no tuviera situaciones legales por hechos de tránsito o que no hubiera sido sancionado por programa Conduce Sin Alcohol.

“Ya entrando te checan que no hayas tenido multas graves y haces tu pago o en su caso lo enseñas”, dijo el automovilista, quien realizó su trámite por renovación, con un costo de mil 500 pesos.

Un trabajador del gobierno central, encargado de revisar que los documentos estén en orden antes de pasar al módulo, dijo a EL UNIVERSAL que “la espera es mínima, unos 35 minutos, si ya traen su cita, por eso les hemos estado recordando que ya vengan con cita”.

Indicó que las personas no tardarán más de 40 minutos en obtener su licencia, únicamente en casos muy especiales como el de un usuario que no podía acceder a su cuenta Llave CDMX.

“Hace rato vino un señor que perdió su contraseña para su cuenta Llave y luego tuvo temas con su correo para la recuperación de su clave, entonces él ha sido al único que hemos rechazado, y de hecho venía por renovación”, indicó.

La Secretaría de Movilidad (Semovi), informó que del 16 al 18 de noviembre un total de 13 mil 836 personas han tramitado la licencia permanente. A la fecha, la plataforma de citas de la dependencia ya cuenta con 29 mil 300 registros de cita para personas interesadas en tramitarla.