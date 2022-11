Taboada rinde cuentas por WhatsApp

Son varios los alcaldes que han realizado eventos masivos en el contexto de su primer informe de actividades, y quien ya entró en esta dinámica es el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. El panista ha comenzado a difundir algunos de sus logros, particularmente el que tiene que ver con la seguridad y el rescate de espacios públicos; sin embargo, lo que ha llamado la atención es su innovadora forma de rendir cuentas a los ciudadanos. A través de una conversación de WhatsApp, el edil da detalles a los que le contactan por esta aplicación sobre seguridad, mujeres, desarrollo social, medio ambiente, deporte e infraestructura, cerrando la conversación con un: “¡Así construimos el #FuturoChilango!”, Taboada confirmó hace unas semanas a EL UNIVERSAL que buscaría ser candidato a la Jefatura de Gobierno en 2024, por lo que, nos hacen notar, este podría ser un primer paso para acercarse no solo a los habitantes de la Benito Juárez, sino de toda la Ciudad.

Alfa se suma a la defensa del INE

En este espacio le hemos informado que son ya varios diputados locales, principalmente del PAN, los que han manifestado que participarán en la marcha que se realizará este domingo 13 de noviembre en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y protestar en contra de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quien ayer se sumó a la convocatoria fue la alcaldesa de oposición Alfa González, y convocó a los habitantes de Tlalpan, demarcación que gobierna, a que acudan y se expresen para que no se vuelvan a “mandar al diablo a las instituciones”. Tal parece entonces que la edil Lía Limón, quien también llamó a sus vecinos a participar en la marcha, no estará sola. No hay que olvidar que ambas suenan como posibles candidatas a la Jefatura de Gobierno. ¿Quién llevará los contingentes más numerosos?

Pago de deudas

Este viernes fueron inauguradas las instalaciones de la Cruz Roja en Toluca y el alcalde Raymundo Martínez Carbajal no perdió la oportunidad de señalar que cuando se dejan de cumplir las obligaciones que se tienen como político o servidor público, repercuten de forma negativa. El priista recordó que cubrió un adeudo por 2 millones de pesos de la administración pasada, encabezada por el morenista Juan Rodolfo Sánchez Gómez, por concepto de arrendamiento de un edificio propiedad de la Cruz Roja Mexicana delegación Toluca, con lo cual pudo concluir la habilitación de dos quirófanos y una aula magna, lo que, según el edil, puso en jaque a la institución.