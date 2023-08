Eran aproximadamente la 13:40 horas de este sábado 18 de agosto, cuando S. iba junto a su hijo de 3 años, abordo una unidad del Metrobús de la Línea 7, cuando entre la estación Peralvillo le pidió a un hombre se quitara de la puerta para poder ingresar.

"Puede tener civilidad y pasarse hacia dentro", le pedí al hombre de unos 60 años, porque estaba en la entrada, donde está el chofer y no dejaba pasar.

"Así me comenzó a gritar de cosas. ' Nada más porque vienes con tu hijo no te rompo tu madre', me dijo, me mentó la madre y le respondí, hasta que antes de llegar a la estación Tres Culturas fue hasta donde estaba en escaleras de la unidad y se me fue encima", conto S. a EL UNIVERSAL.

"Me jaló los lentes, el cabello, mi oreja, mientras trataba de darle manotazos con una sola mano porque en la otra traía yo a mi hijo, mientras que otros hombres en lugar de pedirle que me soltara sólo lo defendían a él por ser un anciano", narró S.

S. pidió ayuda pero no había policías por lo que fue hasta la estación Hidalgo que la apoyaron. La mandaron al Cívico pero le dijeron "que como no llevaba al agresor no podían hacer nada", por lo que no le tomaron su denuncia.

Con el dolor y apoyo de sus familiares acudió al Hospital de Tlatelolco donde un médico le aseguró que sólo necesitaba curación, al insistir en que era algo más grave le negaron la atención y la mandaron al hospital de la Magdalena de las Salinas.

"Me dijeron que necesito sutura, si no se alcanza a salvar mi oreja, necesito una operación reconstructiva porque puede que dañó el canal auditivo", explicó S., además continuará la denuncia pues asegura que el sujeto es un potencial feminicida.

"Me encuentro en Hidalgo de la línea siete con apoyo de policías femeninas. Esto fue entre las estaciones Aproximadamente 1:40.

Me urge dar con el agresor, es un peligro porque yo iba con mi hijo de tres años", así denunció en su cuenta de Twitter.

Me encuentro en Hidalgo de la línea siete con apoyo de policías femeninas. Esto fue entre las estaciones Peralvillo y Tres culturas. Aproximadamente 1:40.

Ante esto el Metrobús le respondió lo siguiente: "Debe acudir a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a hacer su denuncia y solicitar el vídeo del autobús. A través de ellos, Metrobús puede brindar el vídeo correspondiente. Buena tarde".