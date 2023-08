Por medio de redes sociales se difundió un video en donde se observa a un hombre sentado y discutiendo para no bajarse del área exclusiva para mujeres del Metrobús en donde se encontraba.

De acuerdo con la publicación vía Twitter, en el Metrobús 1078 con dirección a la joya en la Línea 1, presuntamente el hombre tenía una discapacidad, sin embargo, nunca la acreditó.

Por el momento la dependencia del Metrobús no ha emitido algún comunicado al respecto, el hecho ocurrió alrededor de las 6 de la tarde, una de las pasajeras realizó la denuncia por medio de la red social.

Gracias por tu reporte. Ya solicitamos el apoyo de la policía auxiliar. Buena tarde. — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 17, 2023

En la grabación se observa a un hombre de una sudadera verde y gorra café, discutir con una de las pasajeras por no querer bajarse del Metrobús, el hombre se encuentra sentado en el área exclusiva de mujeres.

El video tiene una duración de 17 segundos, en donde se escucha al hombre comentarle a una de las pasajeras que no se iba a bajar, e incluso el policía de la estación le pide al hombre que descienda de la unidad, sin éxito.

“Por eso, a petición tuya o de quién”, “vámonos al ministerio público y allí lo resolvemos”, “no me voy a bajar, no me voy a mover”, se escucha decir al pasajero, e incluso los pasajeros hombres le piden que se baje, pero el sujeto hace caso omiso.

La usuaria que realizó la denuncia vía Twiiter, informó que llegaron al trayecto de la joya sin que lo bajaran y el hombre no acreditó su discapacidad, tampoco la dependencia emitió un comunicado o siguió la denuncia, solo respondió que solicitó apoyo de la policía auxiliar.

¿Es ilegal usar los asientos reservados?

De acuerdo al reglamento ley de movilidad del entonces Distrito Federal publicado en 2017, el artículo 226 estipula que cada usuario tiene el derecho a utilizar los servicios y la estructura de los sistemas de movilidad, pero debe de cumplir con las obligaciones de su uso.

Entre estas obligaciones se encuentra en el artículo 230 la prohibición de viajar en zonas exclusivas o asientos reservados para usuarios con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres, vagones exclusivos para mujeres y niños menores de 12 años.

En la Ley de cultura cívica de la Ciudad de México, publicada en 2019, en el artículo 29 contará como infracción a quien ingrese a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos, por lo que tendrá una sanción económica.

Tipo de multa

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica, la sanción por ocupar un asiento reservado del Metro CDMX será un arresto de 25 a 30 horas, o 12 a 18 horas de trabajo comunitario. También puede ameritar una multa de 21 a 30 UMAs, lo que se traduce en una cantidad de entre 2 mil 178 a 3 mil 112 pesos.

La sanción aplica en cualquiera de los vagones, incluso en los de mujeres y se encuentra en el Artículo 29, Fracción XI, así como el Artículo 31 de dicha ley en la capital.

Cabe destacar, que los asientos reservados están junto a las puertas para facilitar desplazamiento de personas con movilidad reducida. Algunos están identificados con una placa que contempla el símbolo de discapacidad.







