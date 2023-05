La mañana de este lunes se registró la activación de la alerta sísmica en la CDMX.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, usó sus redes sociales para advertir sobre el sonido de la alerta.

No obstante, la mandataria capitalina aseguró que en breve daría más información. Cibernautas aseguraron que no lo habían sentido un sismo o que no habían escuchado la alarma.

Lee también Biker de 17 años reclama a automovilista por aventarlo; de respuesta recibe un balazo y muere en la GAM

Sheinbaum se encontraba encabezando un evento de entrega de Trolebuses.

Se activa la alerta sísmica. En breve más información. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 8, 2023









Edificios del Paseo de la Reforma fueron evacuados por activación de alerta sísmica



Video: Víctor Gamboa pic.twitter.com/4MHPVA52PD — El Universal (@El_Universal_Mx) May 8, 2023

En las zonas que sonó la alerta sísmica, hubo evacuaciones de edificios como fue el Senado de la República.

En algunas zonas de la capital sí se escuchó, pero en colonias de las alcaldías Venustiano Carranza, como en el Mercado Jamaica, en Iztacalco, no se escuchó el sonido.

SkyAlert sin reporte de sismo

La alerta sísmica sonó solo en algunas partes de la CDMX, mientras que usuarios de aplicaciones reportaron que no recibieron ninguna alerta.

Al respecto, la cuenta de SkyAlert informó en sus redes sociales no tener reporte de algún sismo.

Sobre la alerta sísmica que reportan varios en Ciudad de México a través de las bocinas, nosotros NO TENEMOS REGISTRO DE NINGÚN SISMO EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS en ninguna parte del país. SkyAlert no opera ese sistema público. — SkyAlert (@SkyAlertMx) May 8, 2023

Mientras que la aplicación SASSLA lanzó un mensaje a sus usuarios para informar que se trató de la alerta falsa.

Ambos servicios indicaron en sus mensajes que no controlan u operan los altavoces de la ciudad.

FOTO: Captura de pantalla

Sheinbaum: fue un error humano la activación de la alerta sísmica

Luego de que la alerta sísmica se activara en distintas alcaldías de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que fue un error humano la activación de la alerta sísmica.

"Fue un proceso de revisión de uno de los servidores y accionaron una alerta equivoca, pedimos disculpas", dijo la Jefa de Gobierno.

Detalló que se activaron 850 altavoces y que el C5 emitirá un comunicado de prensa más adelante.

Dijo que, en algunas ocasiones son errores son errores de las empresas que le dan mantenimiento al sistema.

¿Sí tembló? 😰 Capitalinos salen a las calles por activación de alerta sísmica, sin embargo, sonó por error y no por un #Sismo



Claudia Sheinbaum confirmó que se trató de un "error humano" la activación de la alerta sísmica



Fotos 📸 Berenice Fregoso pic.twitter.com/EgqsgcLEJi — El Universal (@El_Universal_Mx) May 8, 2023

Lee más: Sheinbaum confirma que fue un error humano la activación de la alerta sísmica





¿Qué pasó en el Edomex?

Los gobiernos mexiquenses de Ecatepec y Ciudad Neza informaron que no se activaron sus sistemas de alertamiento sísmicos, como en algunos lugares de la Ciudad de Mexico





El día en que altavoces del C5 emitieron 2 veces la alerta sísmica, en menos de 12 horas, por error





El 20 de Marzo del 2021, el sistema de altavoces del C5 para la alerta sísmica de la Ciudad de México falló en dos ocasiones, en un lapso de 12 horas, lo que generó sopresa y temor entre capitalinos.





Según las autoridades capitalinas la primera fue un error humano y el segundo una falla en el sistema tecnológico antiguo.





Además, se pidió la renuncia a dos servidores el Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) por omisiones en labores de supervisión de la configuración de servidores que emiten el sonido en los postes.





Lee también Altavoces de alerta sísmica fallan dos veces en 12 horas

En ese momento, La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó la renuncia de dos personas encargadas de la emisión de la alerta.

“Desde ayer [viernes] en la noche, como hoy en la mañana [sábado] hablé con el director del C5; él estuvo ayer hasta muy tarde revisando cuáles fueron los problemas que se tuvieron.

“En la mañana [ayer] llegó muy temprano desde que sonó la alarma y está haciendo una revisión general, y le pedí que se tomaran medidas, porque es muy grave, no es algo menor, la alarma sísmica salva vidas. No es menor que hayan ocurrido dos errores seguidos”, dijo.





Ambas fallas, aseguró el coordinador general del C5, Juan Manuel García Ortegón, en entrevista con EL UNIVERSAL, son atribuibles a dicha instancia y no al alertamiento sísmico mexicano, los cuales ayer se deslindaron de los errores.

La primera, explicó el funcionario, fue porque en el sismo de 5.7 grados de la noche del viernes, 974 postes emitieron un mensaje erróneo de que era un simulacro porque estaba configurado de esa forma.

“Es atribuible a un error humano, claramente [...], eso lo identificamos desde el día de ayer, y se corrigió ayer mismo [viernes]”, mencionó.

Sobre la activación en falso de las alertas sísmicas la mañana del sábado a las 08:16 horas, que motivó la evacuación de miles de capitalinos de sus casas sin que hubiera oficialmente un temblor, precisó que esto ocurrió en 5 mil 600 postes, los cuales aún tienen “infraestructura antigua”, es decir, que no están conectados al nuevo sistema digital que han adecuado a los nuevos postes, porque todavía está el proceso de migración tecnológica.

En 2019, la administración de Claudia Sheinbaum Pardo presentó un plan para modernizar el C5, cuya inversión era de mil 95 millones de pesos, e incluía reforzamientos y cambios tecnológicos a las cámaras que integran el sistema de videovigilancia.

El 3 de enero de 2020, por error se activaron las alertas sísmicas en 900 postes. Al igual que ayer, la jefa de Gobierno dijo que no se había registrado ningún sismo.





Con información de Emilio Fernández y Jorge Medellín.





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.