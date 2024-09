Chalco, Méx.— Las lluvias que se registraron el viernes y sábado pasados subieron el nivel del agua en la zona cero de Culturas de México, principalmente, lo que impidió seguir con la construcción del cárcamo de alivio para desalojar las aguas residuales que se acumulan en esa parte de Chalco, que ayer cumplió 52 días en emergencia.

“La lluvia del viernes sí afectó porque se juntó en esta parte y ahorita no estamos trabajando porque primero hay que sacarla para que nos permita seguir con la obra.

“Ayer [sábado] también llovió, pero duró poco; el viernes llovió más fuerte y esa sí ocasionó que se concentrara el agua en este punto”, contó uno de los empleados que participan en el proyecto.

Son dos cárcamos los que las autoridades realizan, uno en la calle Chalchiuhtlicue, en Culturas de México, y otro en la calle 2 de Marzo, en la colonia Jacalones 2, a través de los cuales se extraerá el líquido de esa área a la avenida Solidaridad, donde el antiguo colector del mismo nombre está en buenas condiciones, para después bombearla a la planta PB-12, localizada en el puente Tlapacoya.

Los tubos negros de alta densidad están colocados sobre la avenida Solidaridad, en el carril confinado por el cual circularán las unidades eléctricas del Trolebús Santa Martha-Chalco, en cuanto ese proyecto de transporte público esté listo.

Las precipitaciones de las últimas 48 horas generaron encharcamientos y lodo en varias calles de Culturas de México, por lo que la mayoría de los vecinos tuvieron que ponerse otra vez sus botas de plástico para poder andar en la vía pública.

Ayer, cuadrillas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron labores de limpieza en esas vialidades, cercanas a la avenida Solidaridad, la cual separa a la colonia de la Jacalones 2.

“El drenaje sigue saturado, de hecho no funciona, si no trabajaran las bombas no podrían sacar toda el agua que tiene, y si llueve como el viernes y ayer [sábado], nos hubiéramos inundado otra vez”, contó a este diario Jessica Figueroa, residente de Culturas de México.

En la zona de los “muelles”, conocida así por los vecinos porque hay un negocio que se dedica a esa actividad, hay decenas de mangueras conectadas a equipos hidráulicos para extraer de las otras calles las aguas que generan los residentes, las cuales acumulan en ese punto para bombearlas hacia la PB-12.

Aunque algunas familias que se fueron durante la mayor crisis empiezan a regresar porque el nivel del agua ya descendió, otros habitantes se mantienen en el albergue del Centro de Desarrollo Comunitario de Culturas de México.

La tarde de ayer, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez acudió a la colonia Unión de Guadalupe a supervisar la construcción del cárcamo de la Preparatoria 54.

En sus redes sociales, la mandataria mexiquense informó que se inició la segunda fase del cárcamo de Culturas de México, al concluirse la colocación de geomembrana.