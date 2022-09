Sismo 19S: Multifamiliares en CDMX, 5 años sin reconstrucción

El Gobierno de la Ciudad de México ha invertido 3 mil 408 millones de pesos en reconstruir y rehabilitar 229 multifamiliares afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México (FIRI-CDMX), que emana de la Secretaría de Finanzas, ha repartido ese monto entre 227 empresas encargadas de los estudios, proyectos ejecutivos, supervisión, reconstrucción y rehabilitación de los multifamiliares.

La mayoría de los multifamiliares reportados (129) han requerido rehabilitaciones que, en 65% de los casos, han concluido. Sin embargo, en donde los avances se han atorado es en las reconstrucciones.

El fideicomiso ha invertido mil 758 millones de pesos en la reedificación de 88 inmuebles catalogados como “alto riesgo de colapso”. Sin embargo, en cinco años sólo nueve de estos han logrado concluirse: tres en Coyoacán y dos por alcaldía en Benito Juárez, Cuauhtémoc y Tlalpan.

Los otros 79 multifamiliares están lejos de este panorama. Son edificios con numerosos departamentos utilizados para vivienda que quedaron inhabitables tras el sismo. Se ordenó su demolición y esperan aún volver a levantarse. Conjuntamente suman mil 860 viviendas: cada una de ellas pertenece a una familia que no ha logrado volver a casa.

La mayoría de los inmuebles están en procesos administrativos, es decir 48.9%; en construcción, 39.7%, y por iniciar, 1.4%. El 10% restante son los concluidos.

Entre estos se encuentra el de Pacífico 455, de La Candelaria, en Coyoacán, uno de los inmuebles con mayor inversión por departamento del listado. En promedio, el gobierno gastó 2.6 millones por cada uno de los 26 departamentos que restituyó.

El desarrollo habitacional que solía tener seis niveles de altura pasó a tener 13, incluyendo dos de estacionamiento y la planta baja, contrastando con el paisaje de la colonia, donde suelen tener cinco niveles como máximo.

El edificio entró al modelo de redensificación que instauró el gobierno local, por lo que se construyeron 14 departamentos extras que se pusieron a venta, con la intención de que así se cubrieran los gastos, un movimiento considerado en la ley para la reconstrucción integral de 2018.

Pero la obra, a decir de Oralia Torres, una de las propietarias, sigue inconclusa: los departamentos que el gobierno planea vender no están terminados y su venta no ha podido concretarse. Los inquilinos han asumido el mantenimiento de las viviendas construidas para redensificación, triplicando el gasto mensual que tenían antes del sismo. A un año de la entrega de este edificio, éste se ve vacío casi en su totalidad.

“Todavía no podemos reconstruir nuestras vidas”, advierte Oralia. Además, no les han entregado las escrituras que les acreditan como dueños y, explica, muchos vecinos no han vuelto o han rentado el espacio, intuye que a causa del miedo o porque los departamentos no son completamente habitables.

El proceso de reconstrucción incluye también viviendas unifamiliares que, según los datos del gobierno, son las más avanzadas: siete de cada 10 están terminadas, considerando las rehabilitaciones y las reconstrucciones.

Los multifamiliares, sin embargo, son su punto débil: aunque se ha avanzado en los que requieren rehabilitación —sólo 35% de los departamentos están en espera de ser reparados—, los que requieren ser reconstruidos presentan retraso.

En general, la reconstrucción y rehabilitación de multifamiliares han avanzado en las alcaldías Coyoacán y Benito Juárez, donde casi 50% están terminados. Pero en Iztapalapa, aunque tiene apenas 13 inmuebles con necesidades de intervención, sólo en 15% de éstos se han concluido.

“Estoy atendiendo absolutamente a todas las familias. Todas tienen apoyo para renta y todos los inmuebles están en distintos niveles de atención. Los proyectos pasan por un sinfín de revisiones porque, obviamente, nadie se quiere equivocar en esto”, asegura Jabnely Maldonado, comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México.

El gasto por concepto de multifamiliares del FIRI-CDMX fue obtenido a través de una solicitud de transparencia y corresponde a 229 edificios. La Comisión para la Reconstrucción asegura tener 365 registrados.

Reconstrucciones diferentes

En Atlixco 118, en Hipódromo Condesa, el Gobierno capitalino trata de reedificar un inmueble de 12 viviendas. Dos años después del siniestro lo catalogaron con “alto riesgo de colapso”.

Desde entonces, el FIRI- CDMX ha gastado 4.4 millones de pesos por departamento. La inversión por vivienda de este inmueble es uno de los más altos de toda la Ciudad, apenas por debajo de los 4.6 millones que pagó individualmente por 14 departamentos de hasta 151 metros cuadrados en Coquimbo 911, en la colonia Lindavista.

Ambos proyectos están en el modelo de redensificación que permite que el gobierno local construya más departamentos de los preexistentes, los venda y recupere recursos.

Sin embargo, Atlixco 118 sigue en obra negra. Tiene cinco niveles semi construidos, pero las varillas que se elevan al cielo anuncian que será más alto. Aunque ha fluido la inversión, el inmueble que tenía departamentos de hasta 220 metros cuadrados está lejos de concluirse.

La comisionada para la Reconstrucción asegura que el costo de estos departamentos parece elevado, porque en esa inversión se consideran las construcciones para redensificación. La información pública indica que en Coquimbo se edificaron 14 departamentos más; en Atlixco, ocho.

Al suroriente, en Porvenir 226, colonia Las Arboledas, en Tláhuac, se avanza a paso lento en un desarrollo habitacional de 330 departamentos que albergarán a familias cuyas viviendas no pueden ser reconstruidas ni rehabilitadas porque el terreno es frágil. Aquí, la inversión que reporta el fideicomiso por cada vivienda es de 881 mil pesos, cinco veces inferior a lo que se ha gastado en Coquimbo y en Atlixco.

Los departamentos de Porvenir 226 se construyen en un predio que adquirió el Gobierno de la Ciudad a un particular por 50 millones de pesos y miden entre 53 y 65 metros cuadrados.

Al cuestionar a la funcionaria por las amplias diferencias entre el gasto de reconstrucción por colonia, Maldonado advierte que se debe a tres causas: proyectos para redensificación, elevación del costo de materiales y el tipo de cimentación de cada proyecto.

La Comisión para la Reconstrucción refirió, a través de una ficha informativa, que tiene que reconstruir o rehabilitar 21 mil 888 viviendas, 49% son unifamiliares y el resto, departamentos. Asegura tener avances en 80% de las obras.