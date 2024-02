En marzo pasado, Mariel decidió buscar un vehículo en Facebook Market, quería cambiar su Versa modelo 2018 por una camioneta SUV, pues sus hijos estaban creciendo y ocupaban más espacio, así encontró una camioneta Sienna año 2020 en dicho sitio a un precio “irresistible”, por lo que decidió invertir todos sus ahorros para adquirirla.

Desde Zacatepec, Morelos, llegó a la Ciudad de México, pues en la conversación ya había pactado el precio y el lugar; sería en el estacionamiento de una tienda departamental, en Tlalpan, ya que le quedaba de paso; la ilusión pronto se volvió pesadilla, pues apenas mostró que traía los 180 mil pesos para comprarla, la amagaron y le robaron todo.

“Me robaron todo, caí vilmente en esa estafa y es fecha que no recupero nada, la policía no me ayuda, dicen que buscan, que investigan, pero no han encontrado nada. Ya di por perdido todo y sólo me queda recomendar a la gente que no caiga en esas trampas, todo lo que anuncian ahí es una trampa”, relata.

Durante los últimos dos años, las compras de diversos productos en Facebook Market se han incrementado: ahí se anuncia, se compra y se vende todo, desde sexo, drogas y armas de fuego hasta vehículos, así como casas y departamentos. De manera paralela, los robos y las estafas igual han crecido.

En 2023, la Fiscalía General de Justicia capitalina registró 120 denuncias en las que las víctimas aseguran que fueron robados al momento de comprar un vehículo u otro artículo de valor; de ellos, siete personas que intentaron defenderse del robo fueron asesinados.

Las indagatorias que han realizado agentes de investigación detallan que son muchos los grupos que cometen estos delitos, sobre todo el robo de vehículo.

“Anunciaban una moto, quería cambiar la mía y acudí a ver la moto. Todo resultó falso, me mandaron puros videos y fotos del producto, pero nunca fue real y aún así querían que llegara a un lugar para hacer la compra y sólo querían efectivo”, dijo Alex, quien se dio cuenta a tiempo, pero aun así denunció un “lote” ubicado en el Estado de México.

En este sentido, las investigaciones para ubicar y detener a los responsables es una tarea “titánica” para los agentes de investigación, los casos son muchos y apenas hay tres agentes del Ministerio Público designados para esta tarea.

“Se puede rastrear una cuenta o una IP, pero el problema es que en cuanto se hace pública dicha cuenta o ya se cometió un delito, desaparecen y de inmediato crean otra y así, es imposible detenerlos o bloquear las cuentas.

“Los casos en los que se han logrado detenciones son porque cometen el mismo modus operandi una y otra vez y creen que nunca los vamos a atrapar. Pero el que lo hace con dolo cambia de cuenta a cada rato”, dice bajo condición de anonimato un agente de la fiscalía encargado de resolver esos casos.

Sin embargo, los propios agentes han encontrado métodos fiables para evitar caer en estafas o robos, “nosotros siempre les decimos a los que denuncian y a los que quieren comprar en Facebook que le digan al vendedor que la revisión del auto, la moto o lo que quieran sea en el Búnker, por ejemplo, o en una instalación de la policía. El que de verdad quiere vender y comprar te va a decir que sí, pero si encuentran resistencia, de inmediato uno debe pensar que es una estafa, nunca en casa, en una colonia que no conocen, ni siquiera en una plaza comercial”, puntualizó el oficial.

Otro punto a tomar en cuenta al momento de hacer una compra en Facebook Market y evitar ser víctima son las zonas donde operan las bandas organizadas, las denuncias con este modus operandi se concentran en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Tanto la fiscalía capitalina como los agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han realizado detenciones de personas que han cometido fraudes vía Facebook Market.

“Mi error fue llegar al lugar que quería, en la Gustavo A. Madero, un lugar que conocía, me chamaquearon, porque accedí a todo, pero lo que no puedo creer es que las autoridades sean tan lentas, ya les di los mensajes de Face, la cuenta del que según me iba a vender el carro, dos números celulares de los que me hablaron y mensajeamos, la ubicación y todo, pero aun así no tengo noticias de que si los van a detener o no, sólo me dicen que están trabajando, que están haciendo las investigaciones, pero no me dan ni un resultado”, dijo Mariano, a quien le robaron 160 mil pesos cuando acudió a la colonia Gabriel Hernández a comprar un Jetta.

Las víctimas aseguran que sienten más impotencia, pues consideran que no tienen apoyo de dicha red social, a pesar de que han solicitado mayor información de los delincuentes, que se suspendan las cuentas o, incluso, si ellos mismos quieren abrir otra, pues que sean reportados de inmediato y evitar que más incautos caigan en este ya tradicional y rentable atraco.

“Son las cosas que uno no entiende de las redes sociales, para unas sí sirven, pero en estos caso no colaboran ni con las autoridades. Según Facebook, sí trabaja con la autoridad, entregan todo lo que les piden, la PDI dice que se tardan un montón en entregar todo y a nosotros que somos los afectados ni nos hacen caso, no nos atienden y si molestamos hasta nos cancelan la cuenta”, dice Mariel.

EL UNIVERSAL buscó a Meta, como ahora se llama Facebook, para conocer su postura e informó que asumen su responsabilidad en mantener a las personas seguras en la plataforma y que día a día trabajan en la inteligencia artificial, aprendizaje automático y programas de seguridad para combatir los abusos en sus aplicaciones.

En el caso concreto de Facebook MarketPlace, indicó que desde agosto de 2022 se muestran notificaciones con recomendaciones de seguridad para reuniones fuera de la plataforma.

“Estas alertas se despliegan en las publicaciones que estén enlistadas en las siguientes categorías: Vehículos, Alquiler de propiedades, Electrónica y Viviendas en venta. Asimismo, se desplegarán en las conversaciones que los usuarios tengan con los vendedores vía Messenger”, dice en su sitio oficial y están vigentes en México y Venezuela.

Apuntaron que el objetivo de dichas etiquetas informativas es compartir medidas de prevención para evitar que sean víctimas de fraudes o crímenes. “Esperamos que este enfoque contribuya a reducir los incidentes de seguridad relacionados a las compras en línea en México”.