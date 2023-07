La Comisión Permanente de este miércoles 12 de julio en el Congreso de la Ciudad de México no se realizó porque ¡no había asuntos qué tratar!

Y es que ayer no se realizó la Sesión de Conferencia, en la que se aprueba el orden del día de los trabajos legislativos, por lo tanto no hubo temas qué abordar este día.

“Esta Presidencia informa que la Sesión de Conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos del día 11 julio del año en curso no se llevó a cabo, toda vez que no se contó con el quórum mínimo requerido para su realización, por lo anterior no se aprobó orden del día y no hay asuntos por desahogar, en razón de ellos se levanta la sesión y se cita para la sesión de Comisión Permanente que tendrá lugar el miércoles 19 de julio”, comentó el presidente de la Mesa Directiva Fausto Zamorano.

Por lo anterior, los 13 legisladores sólo fueron a pasar lista de asistencia y después se retiraron del salón de plenos.

Cabe recordar que la Comisión Permanente de la semana pasada también se suspendió por falta de quórum.

rdmd