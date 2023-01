Si imponen, habrá vetos, advierte el presidente del PRI en CDMX, rumbo a la alianza opositora en 2024

Si hay imposiciones, el PRI tendrá derecho de veto en la elección del candidato o la candidata a la jefatura de gobierno en 2024, deja en claro su dirigente en la Ciudad de México, Israel Betanzos.

Asimismo, subraya que el PAN va a siglar, pero no a poner al abanderado de la alianza ‘Va por la CDMX’, y precisa que oficialmente el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava no se ha destapado, sino que la gente lo ha hecho, porque es un “referente en la Ciudad”.

“El termino coloquial de que el PAN lleve mano en la candidatura de la Ciudad no fue la regla, lo aclaro, (lo que hará el PAN) es conducir, revisar, siglar, pero el PRI tiene derecho a veto, así está el acuerdo, y también tiene derecho a proponer. Entonces regresamos al origen: ponernos de acuerdo, yo espero que haya la capacidad y la madurez política para visualizar quién debe, mujer o hombre, ser el abanderado por la alianza, el mejor evaluado; entonces, una cosa siglar y otra cosa es poner”, aclara.

Asimismo precisa que ningún personaje del PRI, ni siquiera Adrián Rubalcava, le ha formalizado su intención de buscar la jefatura de gobierno.

“Él (Adrián Rubalcava) no ha dicho quiero ser (candidato para del 2024), la gente lo ha destapado, que han sido dos cosas distintas… oficialmente no lo ha dicho, le vemos cualidades, al igual que algunos otros cuadros para la Presidencia y en la Ciudad; aquí en la Ciudad ninguno me lo ha formalizado, yo esperaré los tiempos. La gente reconocen el trabajo de Adrián en Cuajimalpa, la gente lo ha votado por algo, y la gente en la Ciudad lo ve como un referente, entonces la gente lo destapa, pero a nosotros no nos lo ha oficializadlo”, comenta.

Indica que hay un acuerdo con los dirigentes del PAN y el PRD, desde que ganaron algunas alcaldías en 2021, para buscar un perfil idóneo que los represente en el 2024 dejando atrás posturas personales.

Apunta que los aspirantes deberán pasar por un tamiz, primero de manera interna dentro de su partido y después en la alianza para ser valorados, escuchados y evaluados, y de esta manera escoger a la mejor opción que les garantice el triunfo el próximo año.

“No es un tema de quítate tú para ponerme yo, es pensando en construir para que los ciudadanos tengan realmente un buen gobernante, e insistir en que siglar no es imponer”.

En este sentido, invitó a sus militantes a la unidad y a no levantar la mano nada más para ver qué obtienen. De igual forma, dejó la puerta abierta para que otros partidos puedan sumarse a esta alianza, como en el Estado México ocurrió con Nueva Alianza.

Israel Betanzos indica que van a cuidar mucho que no se fracture el partido ni la alianza cuando sea la definición del candidato, por lo que durante todo este año platicará con la militancia para ponerse de acuerdo, y después harán las mesas de trabajo necesarias para encontrar al mejor perfil priísta y presentarlo a la alianza.

Subraya que cuando llegó al PRI capitalino tenía 5% de preferencias electorales y ahora ascendieron a 16%; además recuerda que su partido fue la diferencia para recuperar muchas alcaldías en 2021 como Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Cuauhtémoc.

Indica que hicieron una reingeniería al interior del partido, que aprendieron de sus errores, que se están reinventando con un nuevo rumbo y que son un partido de puertas abiertas.

“Hoy nuevamente estamos retomando el rumbo, no me preocuparía en lo que ya no se hizo en el pasado, mejor ver qué puedo hacer en este presente y lo que busco es que la militancia se sienta fortalecida, confiada y con un partido abierto, porque primero debo convencer a mis militantes y después a la ciudadanía, porque cuando hay un proyecto colectivo, triunfa, cuando hay uno personal, fracasa, y quiero construir un proyecto colectivo en donde todos se vean incluidos”, finaliza.