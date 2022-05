Show y circo legislativo

A propósito de los festejos del día del niño y la niña, alcaldes, alcaldesas y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México aprovecharon para salir a las calles y espacios públicos para convivir, como hasta hace dos años no se los había permitido la pandemia. Por supuesto que quienes no se quedaron atrás fueron los diputados del Congreso capitalino, quienes recibieron un bono por 50 mil pesos para agasajar a los pequeños. Algunos no dudaron en presumir las convivencias con los menores y sus familias, como las legisladoras Ana Villagrán Villasana (PAN) y Guadalupe Morales Rubio (Morena), quienes optaron por regalar juguetes; otros más espléndidos como los diputados Janecarlo Lozano Reynoso (Morena) y Jorge Gaviño Ambriz (PRD) organizaron shows de payasos y obsequiaron bicicletas; pero quienes definitivamente quisieron destacar fueron los legisladores Gonzalo Espina Miranda (PAN), quien se convirtió en pizzero, y Silvia Sánchez Barrios (PRI), quien llegó al festejo disfrazada de La Mujer Maravilla. Total, que por show no paramos en el Congreso local.

La glorieta… ¿del ahuehuete?

Tal parece que los aires de transformación entre los capitalinos son más fuertes que los de la nostalgia, y no es que lo digamos en términos de política, sino que hoy concluye la consulta ciudadana que el gobierno local abrió a propósito del retiro de la palmera que se ubicaba en el Paseo de la Reforma. Hasta ayer por la noche, con alrededor de 65 mil votos, se imponía el ahuehuete como la opción que ahora los ciudadanos desean contemplar en la glorieta; la palma canaria se ubica en un segundo lugar, con poco más de 60 mil votos, y en lejano tercer lugar, con poco más de 20 mil votos, la jacaranda. En breve sabremos los resultados de la encuesta y esperamos que con la misma celeridad conozcamos las conclusiones del estudio que encabeza la Secretaría del Medio Ambiente, a cargo de Marina Robles, en los que se dará mayor detalle sobre la muerte de la emblemática palma. En tanto, la tendencia indica que el Paseo de la Reforma albergará ahora, a la glorieta del ahuehuete.

Ponen en orden a industriales

Parece que el alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal (PRI), lo tomó en serio y por fin va por orden entre la iniciativa privada. Nos cuentan que desde ayer, el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) inició el cierre de 50 empresas ubicadas en el Parque Industrial del Valle de Toluca, que descargaban desperdicios de forma irregular hacia el drenaje municipal. A través de diversas visitas de inspección, las autoridades identificaron la anomalía y suspendieron de manera provisional 15 descargas no autorizadas. Y es que don Raymundo Martínez habría anunciado en días pasados que uno de sus principales objetivos era regresar el orden todo lo que encontró fuera de la legalidad a su llegada al cargo y este es uno de los casos. Así que, a los dichos del propio edil, no habrá tregua para quienes se hayan acostumbrado a pasar por alto la normatividad, sin importar si son empresarios, industriales o ciudadanos, la aplicación de la ley va parejo. Veremos.