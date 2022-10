Sheinbaum y Adán Augusto, buenos hermanos

Ya lo había dicho la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo: las corcholatas presidenciables de Morena para el año 2024 no se van a pelear, pero públicamente lo hizo más evidente y consistente. Luego de reunirse con diputados locales para pedirles que avalen la reforma de la extensión de la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y doña Claudia dijeron no sólo ser compañeros de lucha del movimiento, sino hermanos, e incluso, el tabasqueño le hizo un reconocimiento por los buenos resultados en la seguridad de la capital del país. Doña Claudia aseveró que no los verán peleados. ¿Será que están mandado un mensaje a los otros aspirantes morenistas a la candidatura presidencial?

Se amplía la baraja panista para la Ciudad

Nos cuentan que tal parece que la baraja del Partido Acción Nacional para elegir candidatos para pelear por la Jefatura de Gobierno en 2024 se amplía. Bueno, eso nos dicen, con el anuncio de la senadora Kenia López Rabadán, quien se suma a la del alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada Cortina. Ambos, nos recuerdan, pertenecen al grupo político liderado por Jorge Romero, líder de los blanquiazules en San Lázaro y quien tiene la mayor fortaleza en posiciones en la Ciudad de México. Veremos cómo estos anuncios —donde también ya está la senadora Xóchitl Gálvez— impactan para la concreción de la alianza con el PRD y PRI, pues en éste último, el edil de Cuajimalpa, el priista Adrián Rubalcava, también buscará esa nominación.

Sólo 3 secretarios rendirán cuentas ante pleno del Congreso

Sólo serán tres los secretarios del Gobierno de la Ciudad de México que acudan al Congreso de la Ciudad de México con motivo de la Glosa del Cuarto Informe. Son el titular de Gobierno, Martí Batres Guadarrama; la de Administración y Finanzas, Luz Elena González, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. El resto, según los acuerdos asumidos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), liderada por el panista Christian von Roerich, será virtual por el tema del Covid-19. Esto ocurre cuando hay menos contagios y en el pleno del Congreso local y cada vez son menos los legisladores que usan cubrebocas.