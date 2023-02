Sheinbaum-Monreal, el encuentro de corcholatas

Este martes hubo una reunión especial en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tuvo un encuentro privado, que duró aproximadamente 40 minutos, con el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, que incluyó un paseo por el Salón de Cabildos, donde están las fotografías de todos los jefes de Gobierno. Nos detallan que la reunión se da luego de que don Ricardo la estaba solicitando desde finales del año pasado. Ahora, las dos corcholatas presidenciales —que han tenido sus diferencias públicas no sólo en el preámbulo de 2024, sino cuando Sheinbaum le ganó la encuesta a Monreal para ser la candidata a la Jefatura de Gobierno en 2018— se placearon, sonrieron y hasta compartieron en sus redes sociales el encuentro y hablaron de la unidad del movimiento. ¿Cuál será la lectura del canciller Marcelo Ebrard y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, del encuentro?

Llaman a tolerar la diferencia en el Congreso de CDMX

Nos cuentan que la irrupción violenta de grupos de la comunidad LGBT+ en el lobby del Congreso de la Ciudad de México, para protestar contra la iniciativa de la diputada panista América Rangel de prohibir las intervenciones quirúrgicas en menores de edad para cambio de sexo, generó alerta entre los legisladores capitalinos. Muchos condenaron en redes sociales la violencia registrada y otros, nos cuentan, como el diputado local del PRD, Jorge Gaviño, consideró que hay que defender, y más en el Congreso capitalino, la libre exposición de las ideas, aunque no se comulgue con ellas, y en eso no debe haber marcha atrás.

Arrecia guerra entre Morena y PRI en el Edomex

A una semana de que terminó la precampaña, los ánimos no se apagaron en Morena ni el PRI rumbo a la elección de gobernador del Estado de México este año. Las precandidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral no han declarado, pero sí sus equipos. Los guindas aseguran que hay actos anticipados de campaña por spots de cine, y luego porque doña Alejandra rindió protesta como abanderada del PAN, y lo hará en los próximos días ante el PRD y Nueva Alianza. Pero los priistas no se quedaron callados y acusaron violencia política de género y otros más, nos recuerdan, que los morenistas parecen olvidadizos porque su compañero Julio Menchaca, hoy gobernador de Hidalgo, rindió protesta estando en intercampaña.