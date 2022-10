Sheinbaum dice que CDMX es de derechos, no de derecha

En los últimos días, el ambiente político en la capital del país se empieza a alborotar y muestra de ello es el destape del alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, para pelear la Jefatura de Gobierno en 2024. Ante esto, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum no quiso emitir comentarios, pero sí respondió con un no a la pregunta de si ve que la oposición pueda ganar la Ciudad, porque la CDMX es de derechos y no derecha, dijo. Ahora habrá que ver cómo toma esta declaración el bloque de alcaldes de la UNACDMX que, ya le hemos dicho en este espacio, parece que andan enojados entre sí. Pero por lo pronto, quien ayer mismo salió a emitir postura fue el diputado local Federico Döring, quien dijo que la izquierda perdió en 2021 la Ciudad de México.

Sancionan a exfuncionario de la gestión de Romo en alcaldía Miguel Hidalgo

Nos platican que un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México encontró culpable a Martín Adolfo Mejía Briones, quien fungiera como director general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, cuando el morenista Víctor Hugo Romo era quien gobernaba la alcaldía Miguel Hidalgo. Según la sentencia dada a conocer este lunes, Mejía Briones fue encontrado culpable por el delito de abuso de autoridad y sentenciado a tres años y seis meses de prisión por obras no ejecutadas en el Mercado Escandón, por un monto de más de 40 millones de pesos, así como una inhabilitación para desempeñar algún cargo público durante los próximos tres años. ¡Duro golpe!

El llamado de Delgado a morenistas del Edomex

Para meter presión, nos dicen, ayer el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a los diputados del Estado de México para aprobar el matrimonio igualitario en la discusión que tendrán esta semana en el Congreso mexiquense. Indicó que confía en que los legisladores van a actuar conforme a los principios y valores del movimiento. Así que veremos si los legisladores liderados por Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada morenista, responden al exhorto. El dictamen ya pasó en comisiones, ahora sólo falta que sea llevado al pleno.