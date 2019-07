Semovi oferta el servicio de Mobike a otras empresas

[email protected]

El secretario de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, Andrés Lajous, afirmó que notificará a Mobike, empresa de bicicletas sin anclaje, para que inicie el retiro de sus unidades, luego de que no pagó la contraprestación por 6 millones de pesos para operar.

En entrevista, luego de presentar una la licitación para nuevas unidades de RTP, Lajous Loaeza indicó que tras recibir la notificación la compañía deberá comenzar a retirar sus 2 mil 400 bicicletas que tiene en la Ciudad; en caso contrario la autoridad correspondiente las remitirá a depósitos vehiculares.

El siguiente paso a dar sobre este tema será publicar un aviso para realizar la reasignación de las bicicletas, la cual podría tomar unas semanas; “sería la presentación de propuestas y asignación de permisos”.

“A Mobike se le iba a entregar el permiso, [pero] simplemente no pagó. Ellos tienen derecho a un permiso, pero si no pagan no hay campo de maniobra. No es como entregar la tarea tarde en la escuela, estamos hablando de empresas transnacionales. Fue una sorpresa para nosotros que nos dijeran que no tienen capacidad financiera”.

Agregó que no se pueden dar 90 días de prórroga a Mobike para el desmbolso como lo solicitaron, debido a que hay procesos legales.

Detalló que las compañías Motum, Dezba y Jump han mostrado interés en operar el permiso.

Destacó que “sí podría participar [nuevamente] Mobike, pero no [al menos] en esta ocasión, porque son las mismas 2 mil 400 bicicletas que no pagaron”. Precisó que con la reasignación, el total de estas unidades llegará a 4 mil 800.

Resaltó que cada tres meses realizarán una evaluación de los sistemas sin anclaje para ver si es necesario ampliar el área de operación y el número de unidades.

“Esto será tras una evaluación de cómo están operando. La preocupación que tenemos, y siempre hemos tenido de estos servicios, es que todos se concentran en Polanco, Condesa, Roma y un pedazo de la Colonia del Valle; y es que esa es su estimación de dónde hay más alto ingreso y en dónde ellos pueden tener más clientes”, dijo.

Regularán las motocicletas. El secretario de Movilidad aseguró que también se regulará el servicio de motocicletas, como el que brindan la app Econduce, ya que son prestaciones que están ocupando parte de la infraestructura de la Ciudad de México para hacer un negocio.

“Es distinto, porque la mayoría de estas motocicletas, por ejemplo, no son servicios motorizados, entonces ya tienen un registro, porque tienen placa y tienen que ver con las motocicletas, la vamos a hacer, vamos a revisar las mejores condición. ¿Es idéntico a Uber? No, porque no hay conductor; ¿es idéntico a una [app de] bicicletas? No”, aseveró Lajous Loaeza.

Sobre la orden de un juez federal que ordenó incluir inmediatamente a la colonia San Rafael, de la alcaldía Cuauhtémoc, en el área de operación de bicicletas sin anclaje y scooters, porque de lo contrario podría ser sancionado con una multa o prisión de tres a nueve años, el titular de Semovi detalló que ya está incluida desde el pasado abril, por lo que sólo se mandará una notificación al juez.