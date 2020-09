¿Semovi cede ante transportistas?

Le contamos que en la Secretaría de Movilidad, encabezada por Andrés Lajous, formalizó que ampliará el tiempo de entrega de apoyo para combustible para transportistas en la Ciudad de México, quienes con esa promesa detuvieron la movilización que tenían planeada el mismo día del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Así, nos platican, serán dos meses más que los concesionarios de microbuses y camiones contarán con esa compensación que se otorgó inicialmente por cinco meses en época de pandemia —aunque primero fue para apoyarlos para que no subiera la tarifa—. Las cantidades van de 4 mil a 6 mil pesos mensuales, respectivamente. Lo que nos dicen es que si no cumplen con las reglas no se les dará esa ampliación ¿acaso los transportistas aceptarán?

Debatirán industrias culturales en el Congreso

Nos adelantan que el martes de la próxima semana se discutirá en el Congreso capitalino una iniciativa que presentó el alcalde de Azcapotzalco, el morenista Vidal Llerenas, para que los empresarios y el Gobierno capitalino impulsen industrias culturales en la Ciudad mediante esquemas de financiamiento que generen empleos. El planteamiento, nos detallan, está coordinado con la administración de la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum y con los integrantes de la bancada de Morena, y se busca incidir en la producción cultural y creativa de la capital que representa poco más de 7.4% del Producto Interno Bruto (PIB) local. Habrá que estar pendientes.

Les da la bendición Higinio

Todo parece indicar que la búsqueda de la postulación para la reelección de los ediles mexiquenses está más sólida. Nos cuentan que el senador morenista Higinio Martínez, considerado dentro de dicho partido como uno de los liderazgos más fuertes en el Estado de México, cada vez está más cerca de los presidentes municipales de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, y de Metepec, Gabriela Gamboa, y con ello todo apunta que tendrán el respaldo de don Higinio en la búsqueda de repetir en el cargo. Todo ello, nos comentan, forma parte del plan del senador de ser el candidato a la gubernatura en 2023. Pero, primero, nos recuerdan, se tendrá que esperar si los ediles logran ganar, primero la candidatura, y luego en las urnas.