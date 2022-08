Sedeco pide a alcaldías plan de seguridad en mercados

El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, pidió a las alcaldías que antes de las fiestas patrias, el 15 de Septiembre, entreguen los programas de protección civil de cada uno de los 336 mercados públicos, pues tienen el presupuesto para hacerlo, por lo que no tienen pretexto.

En entrevista con EL UNVERSAL, el funcionario público advirtió que van a hacer pública la lista de las alcaldías que no entreguen estos programas, pues no quieren arriesgar la vida de los locatarios y consumidores, ya que ellos deben de saber qué hacer en caso de un siniestro.

“No hay pretextos para que esto se atrase por parte de las alcaldías. Nosotros lo que queremos es que antes de las romerías de septiembre, Día de Muertos y diciembre, tienen que tener todos los mercados su programa de protección civil. Exhortamos a los 16 alcaldes y alcaldesas a que entreguen los programas de protección civil de todos sus mercados públicos, populares y concentraciones: tienen el presupuesto y la obligación, así que no hay pretextos”, dijo.

Detalló que en cada uno de los programas de Protección Civil de los mercados se debe especificar el nombre y número de los integrantes del Comité en la materia, capacitación, señalamientos, revisión de las instalaciones hidrosanitarias, de gas, eléctricas, y que se supervise si hay ambulantes en los alrededores del centro de abasto, todo esto, dijo, son facultad de las alcaldías.

Fadlala Akabani detalló que en los primeros cuatro años de administración han rehabilitado 236 mercados, lo que representa el 70.24% del total. La meta, apuntó, es rehabilitar el resto antes de que concluya la actual administración.

“Vamos a terminar de arreglar (los 336 mercados) en los próximos dos años. El compromiso de la jefa de gobierno fue que todos los mercados públicos de la Ciudad van a tener atención, renovación, mantenimiento preventivo y correctivo. En esta administración se han inaugurado seis nuevos mercados y el resto, de alguna manera, van a tener mantenimiento preventivo y correctivo, sobre todo, en su instalación eléctrica”, aseveró.

La Merced y San Cosme, hasta el 2023

Akabani dijo que la rehabilitación total del Mercado de La Merced y el 100% de los detalles en el Mercado de San Cosme, quedarán concluidos el próximo año, es decir, 2023.

Además, dijo, antes de que concluya la administración todos los centros de abasto recibirán algún tipo de mantenimiento, y que actualmente 236 mercados ya han sido beneficiados.

El funcionario detalló que la pandemia alentó los trabajos en La Merced; además recordó que algunos locatarios se ampararon en contra de la alcaldía Venustiano Carranza para no salirse de este lugar, lo que dificultó las obras.

“Nos afectó mucho la pandemia, eso hay que decirlo, nos afectó mucho la pandemia porque algunos se enfermaron, otros locatarios desgraciadamente fallecieron, no pudieron avanzar las obras durante dos meses aproximadamente al inicio de la pandemia, se redujeron el número de trabajadores, entonces sí se ha atrasado, yo creo que a finales del próximo año ya estaremos terminando La Merced”, señaló.

Comentó que la alcaldía ya ganó el amparo, por lo que se procederá a hacer un retiro ordenado de los locatarios que se encuentran en la parte final del mercado para continuar con la rehabilitación.

Sobre Mercado de San Cosme, en la alcaldía Cuauhtémoc, el titular de la Sedeco dijo ya están listos para entregar, y lo único que están esperando es que la alcaldía renueve las cédulas para proceder a otorgar los lugares, “pero los locatarios ya pueden ingresar”.

Asimismo, precisó que no existe, ni existirá ninguna disputa política con las autoridades en Cuauhtémoc.

“Nosotros no vamos alentar ninguna disputa política, no nos interesa. Nosotros lo que queremos es cumplirle a los locatarios y cumplirle a los vecinos de la Colonia San Rafael y quienes visitan el Mercado San Cosme, otra cosa no nos interesa. Por nuestra parte no hay nada y nunca va a haber nada, no nos gusta hacer otra cosa que no sea nuestro trabajo de forma institucional”, dejó claro.

Explicó que la parte que no fue dañada por el incendio del pasado 22 de diciembre de 2019 tiene diferencias visuales con la parte rehabilitada, por lo que los locatarios piden que haya una homologación, misma que quedará lista en 2023.

