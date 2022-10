Sedeco gestionará tianguis y bazares

El Gobierno capitalino publicó una actualización a la operación de mercados móviles, tianguis, bazares y complementarios, en la que quita atribuciones a las alcaldías y las otorga a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para autorizar permisos, así como revocarlos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la Sedeco, Fadlala Akabani, dijo que esta disposición busca darles certidumbre jurídica ante presiones políticas, a solicitud de los propios comerciantes.

“Nosotros hicimos algunas consultas directas con quienes ejercen este tipo de actividades, y les da certidumbre jurídica al paso de los años, es decir que no va a llegar una autoridad y ordene que ya se van, pero así no se puede”, dijo.

A pregunta expresa de si cada año los tianguis son sujetos a temas electorales en cambio de administración, Fadlala Akabani dijo que lo que buscan es que no sean sujetos a temas de extorsión, irregularidades y de presión política.

“‘Si no me ayudas en mi campaña no hay apoyo’ o ‘Si no te movilizas por mí, te quito del lugar’ es lo que comentan y por lo que vamos a dar certidumbre jurídica y mayor independencia para que realicen sus actividades en las mejores condiciones", comentó el funcionario.

Akabani aclaró que la administración local es la encargada de emitir los nuevos lineamientos, por lo que van a ejercer esto con toda responsabilidad, lo anterior al ser cuestionado sobre si hubo un diálogo previo con las demarcaciones.

De acuerdo con una publicación bis de este miércoles en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Sedeco y no las alcaldías, como anteriormente estaba en los lineamientos, analizará las solicitudes de asociaciones civiles para operar como mercados móviles, lo anterior por medio de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de dependencia.

“Analizará la conveniencia o no de autorizar la solicitud, respaldando su opinión con los dictámenes y/o estudios de las autoridades competentes.

“En ningún caso se podrá autorizar el permiso de operación a dos asociaciones que ocupen la misma ubicación o alguna otra a menos de 500 metros para su ejercicio dentro de semana corriente”, indica la publicación.

En la última actualización de 2019, los lineamientos de operación de mercados indicaba que en caso de considerar procedente el permiso, la alcaldía solicitará a la Secretaría de Desarrollo Económico la expedición del permiso de operación respectivo, pero ahora será atribución de Sedeco.

Ahora también será la Sedeco la que decida la revocación o no de un tianguis.

Las causas de revocación del permiso de operación permanente siguen siendo las mismas, desde la última actualización en 2019, como el vender bebidas embriagantes, medicamentos, animales exóticos y/o en peligro de extinción, telefonía celular o pirotecnia. También se puede revocar el permiso por ocupar el espacio público en un horario y días no autorizados de manera reiterada; por causa justificada de interés público y aquellas que juzgue como causas graves la Sedeco.