“Secuestro exprés” al Cristo de Iztapalapa

Vaya susto el que se llevó ayer la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, al enterarse que el Cristo no saldría a escena. Corrían ya los primeros pasajes de la representación de la Pasión de Cristo, cuando el Comité Organizador de Semana Santa en la alcaldía, presidido por Alfonso Reyes Ramírez, amagó con no dejar salir al actor principal si no se cumplía con el acuerdo de que siete caballos de la comunidad fueran parte de la escenificación, junto a los 10 equinos que prestó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Mientras Axel, el joven que interpretó a Jesús de Nazaret, se mantenía literalmente apresado en la casa de los ensayos, en la macroplaza se sentía la tensión. Luego de varios minutos, finalmente llegaron a un acuerdo y ya con 17 caballos listos, Jesús fue sacado de su celda para ser enjuiciado y crucificado.

Cambian la frecuencia de radios de policías en Tultepec

Le contamos que luego de la masacre de una familia en el municipio de Tultepec, gobernado por el morenista Sergio Luna Cortés, las autoridades del ayuntamiento, estatales y federales reforzaron la seguridad para blindar la zona. Nos detallan que entre las medidas está reconfigurar la frecuencia de los radios de intercomunicación, para evitar que personas ajenas “se cuelguen” o haya filtración sobre operativos y detenciones, sobre todo, porque las autoridades de la fiscalía mexiquense buscan a los sujetos que acribillaron a la familia. Además, después del multihomicidio, ahora sí, se colocarán cámaras de seguridad en la zona de La Cañada, pues, le recordamos, no había.

Y sigue el análisis de perfiles para presidir el IEEM

Por tercera ocasión, el Instituto Nacional Electoral (INE) analiza los perfiles de las aspirantes a la presidencia del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). En esta ocasión hay 15 interesadas que obtuvieron las mejores calificaciones en el examen de conocimientos. Van dos veces que se declara desierta la designación, pues de acuerdo con el INE, ninguna de las aspirantes ha cumplido con los requisitos, aunque los mal pensados dicen que en realidad el proceso se ha detenido por injerencias de Morena. Figuran los nombres de Anacely Ortiz Peña, Celia Elena Pérez Paredes, Dalia Amira Méndez de la O, Amalia Pulido Gómez, Claudia Valdés Cid, entre otros.