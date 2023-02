Secretarios de gobierno miden fuerzas

Las giras que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realiza por las alcaldías desde hace unos días han servido también para que los integrantes del gabinete comiencen a medirse en el aplausómetro. Ayer, el secretario de Gobierno, Martí Batres, acompañó a la mandataria a su visita por la alcaldía Benito Juárez —donde, por cierto, no estuvo presente el alcalde panista Santiago Taboada—; nos cuentan que a don Martí sus vecinos los recibieron de manera cálida, pero quien de plano ganó en porras y aplausos fue el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León, durante la visita de la mandataria a Magdalena Contreras la noche de este viernes. Tal parece que en el interior del gabinete del Gobierno capitalino algunos actores ya comienzan a medir fuerzas rumbo a 2024.

Acompañan Padierna y Bejarano a Sheinbaum

Hablando de las giras que realiza la jefa de Gobierno por la Ciudad, este sábado lo que destacó, además de la ausencia de los alcaldes de oposición Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc, y Santiago Taboada, de Benito Juárez, fue la presencia de René Bejarano y Dolores Padierna, aunque no lo hicieron juntos. Bejarano se dejó ver en Benito Juárez no estuvo en el escenario junto a doña Claudia Sheinbaum, pero sí fue mencionado entre los invitados especiales, mientras que Padierna estuvo en Cuauh- témoc y se dio tiempo para acercarse a la mandataria y recibirla con un fuerte abrazo. No hay que olvidar que Padierna perdió las pasadas elecciones frente a Sandra Cuevas y se le ha señalado de estar detrás de algunos de las polémicas que ha enfrentado la edil.

¿Respetará el acuerdo la mestra Delfina Gómez?

El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, aseguró que confía plenamente en que de ganar la elección la morenista Delfina Gómez Álvarez, ella y su partido respetarán los acuerdos verbales a los que llegaron para ir juntos en candidatura común. Si bien el PVEM fue uno de los más férreos impulsores de la reforma para lograr los gobiernos de coalición, los Verdes confían en que la maestra Delfina no va a fallarles y no sólo va a respetar el acuerdo, sino que también colocará en cada cargo a las personas idóneas. ¿Será?, porque como dice el refrán: del plato a la boca podría escurrir bastante sopa.