Secretaría del Trabajo ve un gran reto para atender a capitalinos en Centro de Conciliación Laboral

Durante los primeros días de operación del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México se ha presentado una alta demanda de usuarios, por lo que hay un gran reto por delante para atenderlos a todos, aceptó el secretario del Trabajo en la Ciudad de México, José Luis Rodríguez.

Asimismo, en entrevista con EL UNIVERSAL, desmarcó a este Centro de las protestas que han surgido en la Junta Local de Conciliación de Arbitraje (JLCA) por presuntos despidos injustificados que se originaron, precisamente, tras la apertura de este sitio el pasado 3 de octubre.

El funcionario explicó que el Centro de Conciliación Laboral, localizado en la colonia Doctores, cuenta con 30 conciliadores, quienes se encargan de buscar un acuerdo entre los patrones y los trabajadores para el fin de conflictos laborales en menos de 45 días y ya no en meses o años, como antes ocurría.

Abundó que en promedio los conciliadores han atendido a 450 personas por día, y que esta cantidad de usuarios supera en más de cuatro veces lo que ocurre a nivel nacional.

“Es una carga alta (de trabajo). A nivel nacional, en los otros Centros de Conciliación, el promedio no llega ni a los 100 casos por día… Es un reto, además de que es un reto, es una oportunidad extraordinaria de transformar un tema que a todas luces requería atención, que es el acceso a la justicia. Yo creo que es uno de los pendientes que hay, no sólo en la Ciudad, sino a nivel nacional. El Poder Judicial tiene que avanzar, y creo que es el poder que más dificultades ha tenido para estar a la altura de las necesidades de la población”, señaló.

Comentó que esta misma semana lanzarán una convocatoria para tener a más conciliadores. La meta, dijo, es empezar el próximo año con 80, es decir, que se buscaría, en el último trimestre del año, realizar la evaluación curricular, documental, de conocimientos, control de confianza, capacitación y certificación de 50 personas para que se integren a este Centro.

Destacó que incluso la conciliación en este lugar se puede dar en el mismo día, si es que el trabajador y el patrón acuden y aceptan los términos de la negociación.

José Luis Rodríguez precisó que la JLCA no desaparece, pues tendrá que concluir todos los procedimientos laborales y expedientes que se hubieran ingresado o aperturado antes del 2 de octubre. No obstante, ya no tendrán algunas facultades que ahora serán absorbidas por el Centro de Conciliación Laboral.

“Dejan de tener otras competencias, no tienen registro sindical, no tienen temas de huelgas, no tienen tema de validez de registro, contratos, entonces hay áreas que por la simple entrada en vigor de la norma, dejan de tener facultades y atribuciones”, recalcó.

En este sentido, desmarcó a este lugar de las protestas que se han generado en la JLCA por presuntos despidos injustificados.

“En el Centro de Conciliación no hubo ninguna protesta de ninguna persona que forme parte del Centro de Conciliación, había protestas de personas trabajadores o extrabajadores de otro organismo que no tiene nada que ver con el Centro de Conciliación Laboral, que no forma parte del Centro de Conciliación Laboral y que quienes forman parte del Centro de Conciliación, son ajenos a esos procesos”, clarificó el exdiputado local.

Cabe recordar que la apertura de este Centro de Conciliación Laboral, forma parte de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Federal.

¿Cómo inicio el proceso de conciliación?

Puedes realizar tu solicitud acudiendo personalmente a las oficinas (Doctor Andrade 45) o en la página https://ccl.cdmx.gob.mx/ .

Si hiciste la solicitud en línea, es indispensable que acudas a las oficinas a ratificarla, donde se te dará un buzón electrónico. En tanto no ratifiques tu solicitud, no se dará por iniciado el trámite y el tiempo que tienes para ejercer tus derechos laborales seguirá corriendo.

Se te notificará a través del buzón electrónico y/o del correo electrónico registrado en un plazo máximo de tres días hábiles, la fecha y hora de tu cita, así como el lugar y número de solicitud. Para acudir a tu cita de conciliación deberás presentar original y copia de tu identificación oficial.

