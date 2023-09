El secretario General del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México, Jesús Sesma, afirmó que no participarán con ningún aspirante en la encuesta interna de Morena para definir a la o el coordinador de la Defensa de la Transformación en la capital del país, como sí lo hicieron a nivel nacional.

En entrevista, a las afueras del Congreso capitalino, el también diputado local detalló que toman esta determinación porque su partido en la Ciudad aún no toma una decisión definitiva de si irán en alianza o solos en la elección de 2024, por lo que se abstendrán de participar en este proceso interno de Morena.

Además, dijo, a nivel personal confía en el destape del exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien sería un buen defensor de la Cuarta Transformación.

Omar García Harfuch Foto: Tomada de IG

“Nosotros como Partido Verde, lo he dicho, no hemos tomado una decisión (de si ir solos o en alianza), nosotros no vamos a participar en este proceso de Morena, como lo hicimos en el federal, tenemos que esperar mucho. Yo siempre me he pronunciado, a nivel personal, por un personaje al que le tengo un gran estima, respeto, cariño y reconocimiento, que es Omar García Harfuch, espero que se destape ya”, sostuvo.

Comentó que Harfuch logró disminuir los índices delictivos, conoce el tejido social de toda la Ciudad de México y sus necesidades, por lo que esta capacidad sería lo que se requiere para la capital del país; no obstante, dijo, será respetuoso de lo que decida el PVEM de manera interna.

No se ha consolidado ninguna alianza

En este sentido, contó que ha intentado acercarse con el presidente de Morena en la Ciudad, Sebastián Ramírez, y con el delegado del PT, Ernesto Villareal, pero no se ha consolidado nada de alianza.

“En los últimos cuatro meses hemos tenido dos reuniones, la verdad es que no se ha consolidado un diálogo como quisiéramos para ver la posibilidad (de alianza). Lo que sí te puedo decir es que el Partido Verde va a ver siempre por el beneficio de la ciudadanía”, indicó.

Al respecto, Jesús Sesma comentó que personalmente no ve que puedan ir solos en el 2024 en toda la Ciudad, aunque insistió que esto no depende de él, sino del Consejo Político del PVEM, y recordó que solos en 2018 tuvieron un buen desempeño con Mariana Boy.

“Nosotros vamos a seguir construyendo, no me voy a esperar para ver qué pasa con los demás, yo tengo una labor que es construir al partido, crecer al partido y los liderazgos, si en ese tenor podemos construir mesas de diálogo que permitan tener coincidencias para un proyecto seguir con el proyecto que hizo la doctora, adelante, siempre estará para mí el poder aportar, pero si se ve una indefinición de construir mesas de trabajo, pues tampoco me voy a esperar”, argumentó.