Este jueves inició la Feria Nacional de Empleo Ciudad con Acento Social, donde se ofertan más de 16 mil puestos de trabajo.

“Mínimo espero ganar 50 mil pesos, 30 ya muy bajo. Haciendo gastos, eso más o menos es lo que me alcanzaría para la renta, gastos, salidas y la vida diaria aquí”, comentó Mariana, una de las asistentes.

Se ofrecen empleos como paseador de perros, cocineros, lavalozas, vendedores, entre otros, con sueldos de entre 5 y 8 mil pesos.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, se prevé la participación de más de 340 empresas e instituciones con ofertas laborales para todos los sectores de la sociedad, entre ellos grupos prioritarios, como mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y población migrante con documentación, como parte de la política de Ciudad Hospitalaria.

Al lugar acudieron migrantes. “Aquí sí hay empleo, yo busco de lo que sea. Con que me den la seguridad social para mi esposa y mi hija, es más que suficiente. Ella también está buscando algo que nos convenga a los dos por los horarios.

“Pero no todas las empresas ni los corporativos están interesados en nosotros, no tenemos referencias, no tenemos un techo seguro y en fin, siguen pensando que en cualquier momento podemos robar algo y escaparnos o regresar a donde venimos”, contó Santiago, quien desde Venezuela buscaba ser cocinero en una cadena comercial.

La Feria Nacional de Empleo Ciudad con Acento Social se llevará a cabo los días 15 y 16 de febrero en las instalaciones de Expo Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los horarios de atención son desde las 09:00 hasta las 16:00 horas.